Une femme de 71 ans décède dans une piscine écossaise alors que les services d’urgence bouclent un centre de loisirs

Une retraitée est décédée dans une piscine après être tombée malade, la police traitant le décès comme « inexpliqué »

Les équipes d’urgence se sont précipitées vers la piscine de loisirs de Perth sur Glasgow Road dans la ville cet après-midi.

L’incident a eu lieu à la piscine de loisirs de Perth sur Glasgow Road.

L’alarme a été donnée vers 10h55 après que les policiers eurent appris que la femme de 71 ans était malade.

Malheureusement, la femme a été déclarée morte sur place.

Les policiers considèrent le décès comme « inexpliqué », mais il ne semble pas y avoir de circonstances suspectes.

Un procès-verbal sera adressé au Procureur Fiscal.

Les installations gérées par la municipalité ont fermé pour le reste de la journée afin de présenter leurs condoléances aux amis et à la famille de la femme.

Un porte-parole de la piscine a déclaré : « C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer qu’un client est décédé aujourd’hui après avoir été malade à Perth Leisure Pool. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis en cette période difficile.

« En signe de respect, la piscine de loisirs de Perth restera fermée aujourd’hui. »

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré : « Vers 10 h 55 le vendredi 6 octobre 2023, nous avons été informés qu’une personne était tombée malade dans un local de Glasgow Road, à Perth.

« Les services d’urgence sont intervenus et une femme de 71 ans a été déclarée morte sur les lieux.

« Le décès est considéré comme inexpliqué, mais il ne semble pas y avoir de circonstances suspectes.

« Un rapport sera adressé en temps utile au Procureur Fiscal. »

