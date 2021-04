Une femme américano-mexicaine âgée a été agressée dans un bus à Los Angeles, apparemment parce que son agresseur pensait qu’elle était asiatique. Le crime de haine présumé fait suite à une série d’incidents anti-asiatiques en Californie.

La femme de 70 ans, identifiée dans les médias comme « Becky », sortait d’un bus de métro alors qu’elle se dirigeait vers un supermarché local lorsque l’attaque a eu lieu. Selon le fils de Becky, l’agresseur a crié des insultes racistes à sa mère alors qu’elle la battait.

La victime a eu le nez cassé, une commotion cérébrale et son visage et ses yeux ont été gravement enflés. L’agresseur a même arraché les cheveux de sa tête. Le fils de Becky a fourni des photos aux médias locaux montrant les horribles blessures. Il a affirmé que personne n’a tenté d’intervenir en tant qu’attaquant, qu’il a décrit comme un « fille noire, » a commencé à frapper sa mère à la tête. Finalement, un passager a appelé le 911.

Selon le Los Angeles Times, une femme de 23 ans a été arrêtée pour accusation de crime. Une filiale locale de NBC, citant des procureurs, a déclaré que le suspect ferait face à des accusations de crime de haine et à une accusation de maltraitance avec blessures à une personne âgée.

On ne sait pas ce qui a motivé l’attaque brutale, mais le fils de Becky a déclaré que les membres de sa famille étaient souvent confondus avec des Asiatiques.

Les autorités locales des transports ont publié une déclaration condamnant l’agression et ont souligné qu’elles avaient une politique de tolérance zéro en matière de violence.

«Nous condamnons fermement toute infraction commise au nom de la race, de la religion, du sexe ou de l’origine nationale», dit le métro de LA.

L’incident survient au milieu d’une série de crimes haineux présumés à Los Angeles et dans d’autres villes de Californie. Plus tôt cette semaine, un Hispanique de 39 ans a été attaqué à East Hollywood. Son agresseur, qui n’a pas encore été arrêté, aurait hurlé des insultes racistes et homophobes alors qu’ils menaient l’agression.





Un jour plus tôt à El Cerrito, dans la région de la baie de San Francisco, un homme a suivi une femme asiatique dans son garage, lui a crié des insultes raciales et lui a craché au visage.

On ne sait pas ce qui se cache derrière la série d’attaques, mais certains ont affirmé que la violence anti-asiatique était en hausse en Amérique en raison de la colère suscitée par la pandémie de coronavirus, que certains ont imputée à la Chine.

