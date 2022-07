Une femme de 70 ans est poignardée à l’aine par un poisson de 100 livres qui a sauté hors de l’eau et l’a attaquée au large de la côte de la Floride

Un VOILIER a poignardé une femme de 70 ans à l’aine alors qu’elle et deux amis naviguaient au large des côtes de la Floride.

Katherine Perkins a été transpercée par le poisson de 100 livres lors de la terrifiante attaque de mardi.

Katherine Perkins, 70 ans, a été poignardée à l'aine par un voilier

Les amis de Katherine, Dominic Bellezza et Louis Toth, tentaient de ramener la prise potentiellement mortelle lorsqu’elle a contre-attaqué selon ABC.

Nagant vers l’avant dans les airs pour s’échapper comme il le ferait dans l’eau, le voilier a percé Katherine à l’aine alors qu’elle se tenait sur le bateau.

Dominic et Louis ont exercé une pression sur le site de ponction, selon FOX13.

L’accident s’est produit si vite que Katherine n’aurait pas eu le temps de réagir au danger soudain

Le voilier, identifié par sa nageoire dorsale en éventail et son long bec pointu, est “largement considéré comme le poisson le plus rapide de l’océan”, note Oceana.org.

Le site indique leur capacité naturelle à atteindre des vitesses allant jusqu’à 70 mph.

100 livres, comme le poisson qui a poignardé Katherine, n’est que la moitié de la taille d’un voilier.

Ils poussent jusqu’à 220 livres, trouve Oceana.

Cette attaque au couteau se produit au milieu d’une augmentation de l’activité marine dangereuse au large des côtes américaines.

Alors que le voilier essayait probablement juste d’échapper à la capture, les gens se sont occupés de leurs propres affaires lors des récentes attaques de requins.

Le surfeur Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Et, un homme de 49 ans a été transporté à l’hôpital après avoir été mordu au poignet et aux fesses par un requin à Seaview Beach.

Chris Fischer, fondateur du groupe de recherche à but non lucratif OCEARCH, a déclaré que les nageurs profitaient de l’océan le plus animé depuis les années 1950 sans s’en rendre compte après que Covid ait éloigné de nombreuses personnes des plages.

Il y a eu 22 attaques de requins enregistrées cette année au large des côtes américaines.