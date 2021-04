Une FEMME est décédée après avoir été tirée du port de Southsea alors qu’un équipage d’un aéroglisseur l’a repérée dans l’eau.

La femme, 69 ans, était dans un état critique hier, mais est décédée tragiquement après s’être sortie de l’eau alors qu’elle était inconsciente à Clarence Pier, Portsmouth.

Une femme est décédée après avoir été tirée du port de Southsea hier Crédits: UkNewsinPictures

Un équipage de ferry d’aéroglisseur a repéré son corps dans l’eau Crédits: UkNewsinPictures

L’opérateur du ferry Solent Flyer a démenti des informations antérieures selon lesquelles la femme aurait été traînée sous son aéroglisseur.

Il a déclaré que l’équipage avait alerté les services d’urgence sur un corps dans l’eau peu de temps après son atterrissage à Southsea.

La femme était inconsciente lorsqu’elle a été tirée de l’eau et la RCR a été administrée, selon le South Central Ambulance Service.

Ils ont déclaré: « Après le traitement initial, la patiente a ensuite été emmenée à l’hôpital Queen Alexandra où elle a été remise à des collègues du service des urgences dans un état potentiellement mortel. »

L’équipe de sauvetage des garde-côtes de Portsmouth, l’embarcation de sauvetage indépendante Gosport et l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de Lee-on-Solent ont été envoyés, en plus des navires de la police MOD du port de Portsmouth et du South Central Ambulance Service.

Un porte-parole de la Maritime & Coastguard Agency a déclaré: «Vers 16h30 le samedi 24 avril, HM Coastguard a reçu plusieurs 999 appels au sujet d’un incident près de la cale d’aéroglisseur à Southsea, Portsmouth.

«Une femme a été tirée de l’eau et confiée au service d’ambulance.

«La Direction des enquêtes sur les accidents maritimes (MAIB) et la police du Hampshire ont été informées.»