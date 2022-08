Une femme de 69 ans arrêtée pour meurtre après qu’un homme de 70 ans a été “poignardé à mort” dans une ferme d’un village pittoresque

UNE FEMME a été arrêtée, soupçonnée de meurtre après avoir poignardé mortellement un retraité.

La police et les ambulanciers paramédicaux ont été appelés à une adresse dans le village de Braunton, dans le nord du Devon, vers 14 h 35 dimanche.

La police sur les lieux après un coup de couteau à Braunton, dans le nord du Devon Crédit : Apex

Les agents ont été appelés à une adresse vers 14 h 35 le 21 août Crédit : Apex

Un homme de 70 ans a été retrouvé blessé au couteau et il est décédé plus tard sur les lieux.

Une femme de 69 ans a depuis été arrêtée pour suspicion de meurtre.

Devon et la police de Cornwall ont déclaré qu’elle était toujours en détention.

Les agents restent sur place et poursuivent leur enquête.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée de contacter la police en appelant le 101 en citant la référence CR/076307/22.

Braunton se trouve à proximité d’une partie de la côte surnommée “le paradis des surfeurs” grâce à son sable doré et ses vagues de classe mondiale.

Il fait également partie de la première place au Royaume-Uni à être sélectionné comme réserve mondiale de surf, rejoignant Malibu et Santa Cruz en Californie, et la Gold Coast et Manly en Australie plus tôt cette année.