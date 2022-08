Une femme de 68 ans vend Pappad à Jaipur, Internet demande « Comment pouvons-nous vous aider ? »

Il y a beaucoup de gens qui nous inspirent à regarder la vie avec une perspective positive. L’une de ces personnalités inspirantes est une femme de 68 ans qui s’efforce de gagner sa vie. Et nous vous recommandons de garder une boîte de mouchoirs à côté de vous pendant que vous lisez son histoire. Une vidéo a récemment capturé une femme âgée vendant des papads dans une chaleur torride pour joindre les deux bouts. Le bref clip a été publié sur Instagram par un blogueur de cuisine de rue en juillet, mettant en vedette la femme sexagénaire debout au célèbre Jalebi Chowk de Jantar Mantar à Jaipur et vendant des gaufrettes croustillantes aux gens. La femme âgée se tient quotidiennement sur place dans une chaleur extrême pour gagner la vie de sa famille en vendant des papads uniquement pour Rs 20. Une légende détaillée a été publiée avec la vidéo par la page intitulée Street Food Recipes, qui disait : « Elle… se tient debout. dans une chaleur extrême du matin au soir jusqu’à ce que tous les papads soient vendus. Elle est le seul membre actif de sa famille.

Son courage et sa détermination ont ému les gens en ligne. Un utilisateur a écrit : « Merci mon frère, de nous avoir apporté ces inspirations », tandis qu’un autre Instagrammer a commenté : « Que Dieu la bénisse, la garde en bonne santé et lui donne une grande richesse. Le message a été inondé de commentaires disant « Aidons-la ». “Hé, pourquoi ne pas faire un don pour qu’elle ouvre au moins une boutique où elle pourra vendre”, a suggéré un internaute. Un autre a ajouté: «Je souhaite tout le bien à tante ji. Serait-il possible d’aider ici depuis le Maharashtra ?

Depuis sa mise en ligne sur les réseaux sociaux, la vidéo a récolté plus de 26 000 likes.

Un incident similaire a été révélé l’année dernière, lorsqu’une femme âgée vendant des stylos à Pune a conquis les cœurs après que son histoire ait été partagée en ligne. Une photo souriante de la femme est apparue sur les plateformes de médias sociaux qui portait une petite boîte pleine de stylos avec une note dessus qui disait : « Je ne veux pas mendier. Veuillez acheter des stylos de couleur bleue Rs 10. Merci, soyez bénis.

Que pensez-vous de la vidéo virale ?

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici