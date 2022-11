Une femme de 62 ans met le feu à un immeuble et s’éloigne calmement après une dispute amère de 10 ans avec un voisin

C’est le moment effrayant où une femme a incendié son immeuble – avant de s’éloigner calmement.

Nora Ward, 62 ans, a incendié l’entrée commune de son immeuble à Wythenshawe, Manchester, après qu’un différend de 10 ans avec des voisins a éclaté en mai de cette année.

Images de vidéosurveillance qui montrent le voisin mettant le feu à l’appartement avant de s’éloigner calmement Crédit : MEN Media

La porte est la seule issue pour les trois autres familles qui y vivent Crédit : MEN Media

La porte commune après que Nora Ward y ait mis le feu Crédit : MEN Media

La voisine nuisible a été condamnée à une peine avec sursis par le tribunal de la Couronne de Manchester pour incendie criminel au début du mois et a été autorisée à continuer à vivre chez elle sur Leybrook Road.

Les images de vidéosurveillance montrent une personne, comprise comme Ward, portant quelque chose enflammé alors qu’elle se dirige vers la porte d’entrée principale de l’immeuble.

Dans les images, elle s’éloigne calmement après avoir placé l’objet près de la porte pendant que ses voisins dormaient. La porte est la seule issue pour les trois autres familles qui y vivent.

Le tribunal de la Couronne de Manchester avait précédemment entendu dire que les résidents du bloc pouvaient sentir la fumée aux premières heures du 23 mai, avant de remarquer que la porte commune avait été endommagée dans la matinée.

Le tribunal a entendu un différend entre Ward et un autre résident, Nicola Wilde, qui durait depuis des années.

Les problèmes entre les deux étaient déjà venus devant le tribunal de comté, Ward se livrant à un comportement antisocial “dans et autour” de l’adresse de la victime.

Et, dans les jours et les semaines qui ont précédé l’incident principal du 23 mai, deux incendies se sont déclarés dans la zone communale et ont dû être éteints, a indiqué le tribunal.

À la suite de l’incendie du 23 mai, qui a causé 1 500 £ de dégâts, Ward a déclaré à la police qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé car elle avait bu.

Bien que les voisins aient fait part de leur crainte d’avoir été tués et des craintes que Ward ne frappe à nouveau, une peine de 15 mois pour incendie criminel avec intention de mettre la vie en danger a été suspendue pendant deux ans.

Elle a depuis été autorisée à retourner dans sa propriété sur Leybrook Road – au grand désarroi de Mme Wilde qui a déclaré qu’elle avait été forcée de quitter son appartement et de rester avec son partenaire à environ 40 miles de là.

“RISQUE POUR LE BIEN-ÊTRE”

Lors de l’audience précédente, le juge Nicholas Dean KC a déclaré: “Allumer un incendie est un incendie criminel et il y avait un risque pour le bien-être des gens et ils auraient pu être blessés ou tués, c’est une infraction très grave.

“Vos voisins ont peur que vous persistiez à recommencer. J’espère que vous ne le ferez plus.”

Un porte-parole du Wythenshawe Community Housing Group, qui gère le bâtiment, a déclaré: “Nous sommes au courant du différend en cours entre Mme Wilde et sa voisine, Mme Ward.

“Après la sortie de prison de Mme Ward, nous assurons la liaison avec la police et les services de probation pour nous assurer que les mesures de sécurité appropriées sont mises en place.

“Cela comprendra le remplacement de la porte commune endommagée qui a malheureusement été retardée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

De plus, Mme Wilde a reçu l’aide de notre équipe Living Well et nous soutenons sa demande d’être relogée dans une autre zone.

“Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients se sentent en sécurité chez eux et prennent ces questions au sérieux.”