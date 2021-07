Une femme de 60 ans saute vers la mort avec son chien depuis un immeuble d’appartements de luxe de 46 étages à New York devant des spectateurs horrifiés

Une femme de 60 ANS a plongé dans la mort après avoir sauté du toit d’un immeuble d’appartements de luxe de la ville de New York tout en serrant son chien sous le regard horrifié de spectateurs.

Après avoir terminé un repas au sommet du complexe de 46 étages à Manhattan où elle vivait, elle a sauté avec son chien de sauvetage juste avant 13 heures vendredi – les laissant tous les deux morts, selon la police.

Une femme est décédée après avoir sauté d’un immeuble à New York avec son chien Crédit : Google

La femme non identifiée a laissé une note parlant de stress avant de se diriger vers le bord du bâtiment – ​​The Victory au 561 10th Ave. près de la 41st Street à Hell’s Kitchen – et de sauter, ont indiqué des sources au New York Post.

Les policiers ont déclaré que des bouteilles de médicaments avaient également été trouvées dans son appartement.

Dimitri Wallace, qui vit dans le quartier, a déclaré qu’il était assis au sommet d’un immeuble de l’autre côté de la rue quelques instants avant qu’elle ne saute lorsqu’un avion en papier a atterri à côté de lui.

Il a déclaré au Post que les mots « tu es béni » étaient écrits sur l’une de ses ailes, tandis que l’autre disait « reste fort, tu t’en sortiras ».

« Il a atterri sur mon toit ici, comme juste au-dessus. Je me suis dit « Oh putain, est-ce que quelqu’un va bien? », A déclaré M. Wallace.

« Je viens de le voir, et je me suis dit ‘Oh, c’est bizarre.’

« Je l’ai jeté du toit. Je voulais juste l’envoyer à quiconque passe juste un message positif. »

« Yo, c’est fou que quelqu’un comme jette cette note et que ça se passe littéralement juste après. »

Il n’est pas clair si l’avion en papier a été lancé par la femme ou non.

La femme et le chien ont été déclarés morts sur les lieux, a indiqué la police, et l’incident a choqué les habitants de la région.

L’ouvrier du bâtiment Mike Olive, 37 ans, a déclaré au Post : « Frère, elle s’est jetée avec son chien ! Avec un chien !

« C’est malheureux que quelqu’un se retrouve dans cette situation.

« C’est malheureux. Espérons que Dieu l’ait entre ses mains. »