Une femme de 60 ans a « volé des diamants d’une valeur de 4,2 millions de livres sterling lors d’un raid de style Ocean’s Eleven en échangeant des pierres précieuses contre des PEBBLES »

UNE FEMME aurait prétendu être une experte en pierres précieuses et aurait échangé des diamants d’une valeur de 4,2 millions de livres sterling contre des cailloux chez un bijoutier de luxe londonien.

Les procureurs ont affirmé que Lulu Lakatos, 60 ans, s’était fait passer pour un expert en pierres précieuses et s’était rendu à Boodles à Mayfair à Londres en mars 2016 – prétendument pour évaluer sept diamants au nom d’un groupe de riches acheteurs russes.

Crédit : PA

Les diamants – qui comprenaient un diamant en forme de cœur de 20 carats évalué à plus de 2,2 millions de livres sterling – devaient être placés dans un sac verrouillé et conservés dans le coffre-fort du bijoutier jusqu’à ce que le paiement soit transféré.

Mais lorsque le propre expert en diamants de Boodles est devenu méfiant et a ouvert le sac le lendemain, elle a trouvé sept petits cailloux.

Le procureur Philip Stott a déclaré que les diamants avaient été volés par l’accusé par tour de passe-passe.

Le complot dans lequel elle aurait joué un rôle essentiel et central était l’un des plus hauts niveaux de sophistication, de planification, de risque et de récompense, a-t-il déclaré à Southwark Crown Court à Londres.

Lakatos, qui est né en Roumanie mais a vécu en France, nie tout acte répréhensible. Elle est accusée de complot en vue de voler.

Nicholas Wainwright, président de Boodles, l’une des plus grandes marques de bijoux de luxe britanniques, a déclaré dans un communiqué qu’il avait été approché par un acheteur israélien qui souhaitait investir dans des diamants de grande valeur dans les semaines précédant le vol.

Il a accepté la vente des sept diamants à la suite d’une rencontre dans un hôtel monégasque.

Wainwright a rencontré Lakatos dans le sous-sol de son magasin, avec sa propre experte en diamants Emma Barton.

Dès que Wainwright a quitté la pièce pour prendre un appel de l’acheteur présumé, Lakatos a mis le sac à main cadenassé contenant les pierres précieuses dans son propre sac à main, a déclaré Barton au jury.

Barton a déclaré qu’elle avait protesté, mais Stott a allégué que Lakatos avait échangé le sac à main avec un sac verrouillé identique et l’avait remis sur la table en quelques secondes.

Les procureurs ont déclaré que Lakatos avait ensuite travaillé avec des complices pour s’enfuir en France dans une voiture de location.

Deux hommes ont déjà plaidé coupables de complot en vue de voler le cambriolage.

Barton a déclaré avoir découvert sept cailloux de jardin lorsqu’elle a ouvert le sac à main le lendemain soir.

Lakatos a été arrêté en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen en septembre dernier et extradé vers le Royaume-Uni.

Le procès devrait durer encore plusieurs jours.