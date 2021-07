Une femme de 59 ans a tué son mari de 80 ans avec de l’eau bouillante alors qu’il dormait après avoir entendu des allégations d’abus sexuels

Une FEMME a assassiné son mari avec de l’eau bouillante et du sucre après avoir entendu des allégations selon lesquelles il avait abusé sexuellement d’enfants.

Corinna Smith, 59 ans, a mélangé trois sacs de sucre dans un seau d’eau avant de le verser sur son mari Michael Baines, 80 ans, pendant qu’il dormait.

Corinna Smith a versé de l’eau bouillante et du sucre sur son mari pour le tuer

Smith aurait été « livide et « furieux » après avoir entendu dire que Baines avait abusé d’enfants, dont son fils Craig, qui s’est suicidé en 2007.

Le 14 juillet, elle a pris un seau de son jardin à Neston, Wirral, a fait bouillir deux bouilloires d’eau et l’a mélangée avec le sucre.

Les procureurs ont déclaré que la combinaison rendait le liquide « plus visqueux, plus épais et plus collant afin qu’il reste sur la peau et cause plus de dommages et c’est exactement ce qu’il a fait ».

Après avoir couvert son mari de 38 ans dans le mélange mortel, Smith a couru chez un voisin en disant: « Je pense que je l’ai tué ».

Les agents se sont précipités vers la maison et ont trouvé Michael dans une douleur extrême, gémissant avec la peau de son bras droit et de sa main qui se décollait.

Il a été emmené à l’unité des grands brûlés de l’hôpital de Whiston où il est resté dans un état stable avec des brûlures sur un tiers de son corps.

Mais il s’est détérioré et est décédé quelques semaines plus tard, le 18 août de l’année dernière.

‘MAMAN, C’EST UN PÉDOPHILE’

L’attaque d’horreur est survenue un jour après que Smith eut été informée d’allégations « dévastatrices » selon lesquelles son mari avait commis des abus sexuels contre des enfants « pendant de nombreuses années ».

Son mari avait été accusé d’abus sexuels sur des enfants contre Craig Baines, le seul enfant que le couple avait ensemble.

En 2007, Craig s’est suicidé à l’âge de 25 ans après avoir été troublé avant sa mort et être allé en prison pour agression.

La juge Amanda Yip DBE a déclaré : « Il avait été troublé avant sa mort et avait été emprisonné pour une agression grave.

« Il vous avait dit que l’homme qu’il a attaqué était un pédophile et qu’il l’avait touché sexuellement.

« La veille de la mort de Craig, il était dans une certaine détresse et avait dit : ‘Maman, c’est un pédophile’.

Le meurtre de M. Baines a également supprimé toute possibilité de vérifier les allégations. Cela a supprimé son droit à un procès équitable, sachant que tout le monde est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Juge Amanda Yip

« Vous avez compris qu’il faisait référence à l’homme qu’il avait agressé. Craig semblait plus heureux le lendemain et vous n’avez pas approfondi ce qu’il avait dit.

Le juge a ajouté : « Votre procès n’a pas pu et n’a pas exploré la vérité des allégations portées contre votre mari.

« L’accusation a reconnu que les allégations avaient été faites et que vous les avez crues. Nul doute que les révélations ont été extrêmement pénibles pour vous. »

Smith a été condamné vendredi à Chester Crown Court à la prison à vie, avec une peine minimale de 12 ans imposée.

Le juge Yip a déclaré: « Bien que le contexte fournisse une explication sur la raison pour laquelle vous avez fait ce que vous avez fait, je suis sûr que vous savez qu’il ne peut pas fournir d’excuse.

« Vos actions ne peuvent pas commencer à être justifiées quoi que vous pensiez que votre mari avait fait.

« Vous avez pris la vie de M. Baines et causé une douleur et un choc terribles à ses enfants et à ceux qui l’aimaient. »

Elle a poursuivi: « Tuer M. Baines a également supprimé toute possibilité de tester les allégations.

« Cela lui a retiré le droit à un procès équitable, sachant que tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire.

« Les allégations sont en suspens mais non prouvées. C’est une situation assez épouvantable pour toute la famille. »

S’exprimant après la condamnation, l’inspecteur-détective en chef Paul Hughes, de la police du Cheshire, a déclaré: « Smith a tué son mari Michael d’une manière si douloureuse et cruelle.

« Jeter de l’eau bouillante sur quelqu’un lorsqu’il dort est absolument horrible.

« Mélanger également trois sacs de sucre avec de l’eau montrait la détermination qu’elle avait à causer de graves dommages.

« Le sucre placé dans l’eau la rend vicieuse. Elle devient plus épaisse et collante et s’enfonce mieux dans la peau.

« Cela a laissé Michael à l’agonie et plutôt que d’appeler les services d’urgence, elle a perdu du temps en se rendant dans une maison à neuf portes de là pour dire à un voisin, de qui elle n’était pas proche, ce qu’elle avait fait. »