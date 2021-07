Une femme de 58 ans décède après avoir été descendue des escaliers du métro de New York alors qu’un voleur tentait de voler le sac à dos de son fils

Une agression horrible a laissé une mère de 58 ans morte après qu’un voleur l’a traînée dans les escaliers du métro à Manhattan, laissant la femme dans un coma de 11 jours avant sa mort prématurée.

Than Than Htwe rentrait chez elle à pied avec son fils, Kyaw Zaw Hein, dans le quartier chinois de New York le 17 juillet lorsqu’un voleur a volé le sac à dos de son fils et l’a fait descendre les escaliers d’un quai de métro sur Canal St.

Than Than Htwe a été déclarée morte mardi soir après avoir passé 11 jours dans le coma après avoir été attaquée dans le quartier chinois de Manhattan Crédit : CBS2

La police recherche toujours son agresseur, David Robinson Crédit : NYPD

Elle est restée dans le coma pendant 11 jours depuis son attaque et a été déclarée morte mardi soir.

Son fils, Hein, a déclaré que la famille était en deuil après le décès de sa mère, et ils espèrent que la police retrouvera rapidement le suspect, identifié par la police comme étant David Robinson, 52 ans, qui a fait cela à leur proche.

« Les médecins nous ont dit que le traumatisme à la tête était si grave qu’elle ne pourra pas se réveiller », a déclaré Hein par l’intermédiaire d’un interprète.

Htwe et Hein sortaient de la plate-forme d’arrêt de Canal St. N le samedi 17 juillet lorsqu’un homme vu sur vidéo a volé le sac à dos de Hein, le forçant à descendre les escaliers.

Alors que Hein cherchait de l’aide, il a emmené sa mère avec lui.

« Une mise à jour sur son état, notre mère / femme ne s’en sortira pas », a écrit Hein sur un GoFundMe, qui a collecté près de 50 000 $ avant que sa famille ne cesse de collecter des dons.

« Nous avons donc décidé de faire don de ses organes à ceux qui en ont besoin. Je tiens à remercier à nouveau toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette période très difficile », a écrit la famille.

« Si vous savez quoi que ce soit sur le gars qui lui a fait ça. S’il vous plaît, informez la police! Il doit rendre justice pour ce qui a été fait !! Merci encore. »

Hein a fini par dire à CBS qu’il était le seul enfant de Htwe.

« Il y avait beaucoup de sang », se souvient-il après la chute.

« C’est une très bonne femme. Elle est très responsable », a déclaré le mari de Htwe, Myint Shein.

Htwe, une couturière, fera don de ses organes pour ceux qui ont besoin de greffes.

Son fils et son mari ont déclaré qu’ils craignaient pour leur vie étant donné l’augmentation des crimes motivés par la haine et qu’ils espéraient que la police ou les politiciens pourraient trouver son agresseur.