Une femme de 57 ans tombe à 26 pieds de la montagne russe après avoir «glissé de son siège» alors que les flics enquêtent sur la mort

UNE FEMME est décédée après avoir plongé à 26 pieds d’une montagne russe en mouvement lorsqu’elle a «glissé de son siège», bien que les circonstances exactes n’aient pas encore été établies.

La femme de 57 ans, qui n’a pas encore été identifiée, se trouvait au parc animalier et de loisirs Klotti à Klotten, en Allemagne, lorsque le drame s’est produit vers 16h30 samedi.

On pense que la femme a "glissé" de son siège bien qu'une enquête soit en cours

Les autorités travaillent toujours sur ce qui s’est passé exactement, mais le parquet de Coblence a déclaré lundi après-midi que la femme de St Wendel “a glissé de son siège avant de tomber d’une hauteur d’environ huit mètres”.

Le bureau a déclaré qu’elle était décédée sur les lieux.

Les fonctionnaires travaillent sur la cause du décès et s’il “a été le résultat de la faute d’un tiers”.

“L’enquête est toujours en cours”, a indiqué un porte-parole de la police.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la femme.

Des experts procéderont également à un examen des montagnes russes et de la voiture “pour les causes possibles de l’accident”, rapporte le journal allemand Bild.

Les autorités cherchent à interroger tous les témoins qui ont vu la tragédie.

Le parquet a également souligné lundi qu’« il n’y a actuellement aucun soupçon initial de comportement criminel.

Le parc a été fermé pour une durée indéterminée.

Le parc animalier et de loisirs de Klotten s’adresse principalement aux familles.

L’une des plus grandes attractions du parc est The Hot Ride, qui a ouvert ses portes en 2004 et est une montagne russe de 532 mètres de long avec une hauteur de 17,5 mètres.

Le parc d’attractions annonce que le manège n’est “pas pour les timides”.

Il dit: “Beaucoup de courbes, pente maximale et jusqu’à 60 kilomètres à l’heure, ça peut vous couper le souffle et votre cœur quitter sa place habituelle.”

