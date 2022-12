Une femme de 57 ans paie Rs 2 Lakh à un coach relationnel pour retrouver l”amour

On dit souvent que l’amour peut arriver à tout âge. Bien que la vingtaine ou la trentaine soient généralement considérées comme le bon âge pour trouver l’amour et s’installer, beaucoup de gens trouvent l’amour à un stade ultérieur de leur vie. Dans la même tournure des événements, une femme de 57 ans a eu le cœur brisé et est restée célibataire après la fin de son mariage de 23 ans. Elle s’est ensuite tournée vers une application de rencontres pour trouver l’amour et cela a porté ses fruits.

Le Mirror a rapporté qu’Isabella Arpino, une résidente d’Eastcote, au nord-ouest de Londres, a repéré un coach relationnel australien nommé Jake Maddock sur TikTok et lui a versé 2 000 £, soit environ Rs 2 lakh, pour l’aider à trouver l’amour en ligne. Il l’a lentement aidée à prendre confiance en elle et l’a bien préparée à affronter le monde des rencontres.

Après plusieurs séances de conseil en groupe, 12 rendez-vous ratés et 3 applications de rencontres, elle a finalement trouvé l’amour de sa vie, Ian Clegg. L’homme de 60 ans a parcouru plus de 400 kilomètres pour être avec elle. Isabella a déclaré au média qu’elle se sentait étrange de trouver Jake, un “jeune homme australien au franc-parler”, et de le laisser changer sa vie, mais elle était heureuse que tout ait fonctionné.

La mère de trois enfants ne s’attendait pas à se trouver dans une telle position à la fin de la cinquantaine, où elle devrait retrouver l’amour. Isabella, qui était seule depuis quatre ans, a finalement été persuadée de s’inscrire à Match.com, Zoosk et Bumble par sa fille de 24 ans. “J’ai commencé à chercher l’amour mais je me sentais vraiment triste. Ce n’est pas facile de sortir ensemble plus tard dans la vie, surtout quand on a eu une longue relation », a partagé Isabella.

La femme de 57 ans a révélé qu’elle hésitait au début à payer une telle somme à Jake et avait peur que cela se révèle être une arnaque. Cependant, elle n’avait aucune confiance en elle et était brisée, ce qui lui a fait faire le saut de la foi.

