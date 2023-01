Une femme de 57 ans fait des pompes avec sa petite-fille au gymnase, Internet la qualifie d'”adorable”

Vous voulez vous assurer de ne plus jamais manquer une séance d’entraînement ? Si oui, cette vidéo inspirante d’un homme de 57 ans faisant des pompes est pour vous. Le clip ne vous inspirera pas seulement, mais apportera également un sourire sur votre visage et égayera votre journée de farniente. Qu’est-ce qu’il a de si spécial, me demanderez-vous ? Eh bien, l’homme, dans la vidéo, a effectué les pompes avec sa petite-fille allongée sur le dos et se tenant à lui.

La vidéo désormais virale a été partagée par un utilisateur nommé Sandeep Mall sur Twitter, qui se décrit comme un coach de santé et un photographe animalier dans sa biographie. Le clip s’ouvre sur les pompes de 57 ans tandis que sa petite-fille le serre fort. À un moment donné, on peut l’entendre dire à sa petite-fille: “Poussez-vous karein?”

“Si vous pouvez faire 15 répétitions de pompes d’affilée, mieux vaut ajouter du poids. Dans trois ans, elle pèsera environ 18 kg et moi 60 ans et mon objectif est de pouvoir faire 15 répétitions à ce moment-là également”, a-t-il tweeté avec la vidéo. Le clip a déjà recueilli 76 000 vues et les chiffres ne font qu’augmenter. , le tweet a reçu environ 900 likes et la section des commentaires est inondée de réactions.

Un utilisateur, qui a été inspiré par l’homme de 57 ans, a écrit : « C’est tout simplement génial, j’ai adoré. Je suis plus impressionné par kiddo et la façon dont elle te tient.

C’est juste génial, j’ai adoré. Je suis plus impressionné par kido et la façon dont elle te tient. 🙂 — Samir (@suspendedsamir) 24 janvier 2023

Un entraîneur de fitness a dit : « Vraiment mignon ! De plus, l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à vos proches est de rester en forme.

Vraiment mignon! De plus, l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à vos proches est de rester en forme.— Priyanka Gupta | Veg.Fit | DM pour le coaching (@priyankaiitk) 24 janvier 2023

“Merveilleux Sandeep ji, vous êtes l’un des exemples de la grande vie”, a ajouté un autre.

Merveilleux Sandeep ji, tu es l’un des exemples de vie élevée— Amit KG (@gargakr) 24 janvier 2023

Un utilisateur a suggéré au passionné de fitness de sauvegarder la vidéo pour le futur. “Enjoing piggyback ride – enregistrez cette vidéo pour l’avenir.”

Profitant d’une balade sur le dos – enregistrez cette vidéo pour le futur – VINAY. KUMAR DELHI (@wadhawan2011) 24 janvier 2023

Plus tôt, dans un incident inspirant similaire, une femme de 80 ans a défié tous les stéréotypes entourant l’âge et la forme physique en participant à l’édition 2023 du Tata Mumbai Marathon. Une vidéo de la même chose a été partagée par la petite-fille de la femme âgée, Dimple Mehta, sur son compte de médias sociaux.

Bharti, la femme octogénaire a été vue en train de courir confortablement dans un sari et une paire de baskets.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici