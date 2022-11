Une femme de 56 ans qui fait du sari prouve que l’âge n’est qu’un chiffre

De nos jours, les gens aiment rester en bonne santé en faisant de l’exercice régulièrement et en maintenant une alimentation équilibrée. En vieillissant, il devient essentiel d’enseigner des habitudes qui vous permettent de rester fort et actif. Récemment, une histoire inspirante d’une femme de Chennai de 56 ans, qui se maintient en forme malgré des problèmes de santé, a commencé à faire le tour des médias sociaux. La bobine Instagram a été partagée conjointement par Humans of Madras et Madras Barbell montre à juste titre que l’âge n’est qu’un chiffre.

Le clip désormais viral s’ouvre sur une femme qui s’entraîne dans la salle de sport et porte un sari. Dans la vidéo, on peut la voir soulever des poids lourds et des haltères et s’entraîner sur diverses machines et équipements de gymnastique. Elle s’entraîne avec sa belle-fille.

Le texte intégré à la vidéo disait : « Ma belle-fille et moi nous entraînons régulièrement. J’avais 52 ans quand je suis allé au gymnase pour la première fois.

La femme a également partagé que tout a commencé lorsqu’elle a reçu un diagnostic de douleur intense au genou et à la jambe. « Mon fils a fait beaucoup de recherches sur le traitement et m’a suggéré de commencer à faire de l’exercice. Il possède une salle de sport Madras Barbell », a-t-elle ajouté.

La femme a également mentionné qu’avec sa belle-fille, elle faisait de l’haltérophilie, des squats, etc. Et cela a guéri sa douleur. “En tant que famille, nous gardons notre corps en forme et en bonne santé”, a-t-elle déclaré.

Internet a été impressionné par son dévouement à mener une vie saine. L’un des utilisateurs a déclaré: “Pour les personnes qui se plaignent des costumes de sari… elle est allée au-delà… Nice.” Un autre utilisateur a ajouté: «C’est la meilleure inspiration que tout le monde puisse avoir et pas seulement inspirant mais aussi brisant tous les stéréotypes qui sont établis pour les femmes et plus précisément sur la façon de ne jamais juger un livre par sa couverture. Meilleurs voeux à Tatie.

La vidéo a dépassé les 1,5 million de vues depuis sa mise en ligne.

