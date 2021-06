HOMMAGES ont été rendus à une « belle » maman qui s’est tragiquement étouffée lors d’un barbecue.

Christine Reynoldson, 54 ans, s’est effondrée et est décédée lors du rassemblement dans le jardin arrière de sa maison à Keighley, West Yorkshire, le 5 juin.

Christine Reynoldson est morte étouffée lors d’un barbecue le 5 juin Crédit: Justgiving.com

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux de Skipton Road, mais n’ont pas pu sauver Christine

La mère vivait dans un logement avec services de soutien et profitait d’un barbecue avec certains des autres résidents lorsqu’elle a commencé à s’étouffer avec un morceau de nourriture, selon une enquête menée aujourd’hui.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux de Skipton Road dans une tentative désespérée de sauver Christine, mais elle a été déclarée morte sur les lieux peu après 14h30.

Selon Yorkshire Live, l’officier du coroner Christopher Dalby a déclaré à l’audience: « Le 5 juin, elle était à son domicile. Elle était dans un logement avec services de soutien.

« Elle faisait un barbecue avec d’autres résidents dans le jardin arrière de la propriété.

« Pendant le barbecue, Mme Reynoldson a commencé à s’étouffer avec un morceau de nourriture, ce qui lui a obstrué les voies respiratoires.

« Des tentatives ont été faites pour dégager ses voies respiratoires. Les ambulanciers ont été appelés, mais malheureusement, toutes les tentatives ont échoué. »

‘BELLE MAMAN’

La famille dévastée de Christine a maintenant mis en place une page de collecte de fonds pour collecter des fonds pour son « merveilleux » fournisseur de logements.

La page JustGiving, créée par Gemma Roberts, a décrit Christine comme une « belle maman ».

Gemma a écrit: « La vie ne sera plus jamais la même. Ma mère, ma meilleure amie et la plus grosse douleur dans mes fesses, disparue pour toujours en un éclair.

« Je t’ai aimé inconditionnellement et avec chaque morceau de mon être. »

La page de collecte de fonds a déclaré que « certaines des années les plus heureuses » de la vie de Christine ont été passées dans le logement avec services de soutien, appelé Castle Haven.

« Le personnel est toujours allé au-delà de son devoir de diligence et les autres résidents ont formé une deuxième famille pour elle », a déclaré Gemma.

« Il a donc été décidé que tous les fonds donnés seront transférés à Castle Haven, afin que nous puissions trouver du réconfort en sachant que l’argent bénéficiera directement aux personnes qui l’ont soignée, aimée et soutenue. »

Gemma a ajouté: « Nous savons qu’elle était aimée par tant de gens et c’est avec le cœur le plus lourd d’informer tout le monde qu’en raison des restrictions de Covid, ce sera un service sur invitation uniquement.

« Nous avons créé la page pour tous ceux qui auraient voulu faire un don, car nous ne demandons poliment que des fleurs familiales. C’est aussi un endroit où des messages de condoléances peuvent être laissés. »

Dalby a déclaré que Christine n’avait pas travaillé pour des raisons de santé.

L’enquête a été ajournée et devrait reprendre en septembre.