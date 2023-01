Une femme de 53 ans accusée de meurtre après qu’un père de deux enfants de 54 ans a été poignardé à mort quelques jours après avoir passé Noël en famille

UNE FEMME a été accusée de meurtre après qu’un père de deux enfants a été poignardé à mort.

Paul Hanson, 54 ans, a été attaqué à son domicile de West Cowick, dans l’East Riding of Yorkshire, mercredi soir.

Paul Hanson est décédé quelques jours après Noël Crédit : Ben Lack

L’homme a été agressé dans une maison de West Cowick Crédit : Ben Lack

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et a été déclaré mort peu de temps après.

Teresa Hanson, 53 ans, a été accusée de meurtre. Elle comparaîtra devant le tribunal de première instance de Hull samedi.

Paul avait passé Noël avec sa fille Sherri et son petit-fils quelques jours plus tôt.

Sherri avait mis en ligne des photos époustouflantes avec la légende : “Nous avons passé la meilleure journée aujourd’hui en famille”.

Il est entendu que le père de deux enfants était responsable de site chez Sword Construction UK.

La famille de Paul est maintenant soutenue par des agents spécialement formés.

L’inspecteur-détective en chef Nicola Burnett a déclaré plus tôt: «Nous comprenons que la nouvelle d’un incident tragique comme celui-ci va choquer et inquiéter les habitants du village et des environs.

“Cependant, je tiens à rassurer les gens sur le fait qu’il s’agissait d’un incident isolé entre des personnes qui se connaissaient et, en tant que tel, il n’y a pas de risque plus large pour les membres du public.

«Les agents resteront à West Cowick au cours des prochains jours pendant que nous poursuivrons notre enquête, et un gardien de scène restera en place.

“Veuillez venir nous parler si vous avez des inquiétudes ou des informations qui pourraient nous aider dans nos enquêtes.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 en citant le journal 435 du 28 décembre.

Des officiers médico-légaux sur les lieux de West Cowick Crédit : Ben Lack