Une femme de 51 ans atterrit à l’hôpital après que son chien ait fait caca sur son visage

Les chiens sont sans aucun doute d’excellents compagnons. Cependant, il est important de former votre chien à se fondre dans l’environnement. Les animaux de compagnie non dressés peuvent s’avérer être une menace, et comme dans le cas d’Amanda Gommo, 51 ans, de Bristol, en Angleterre, cela mettait sa vie en danger. La femme a été déféquée par son chihuahua, ce qui l’a obligée à être hospitalisée pendant trois jours.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’incident s’est produit alors qu’Amanda faisait une sieste l’après-midi avec la bouche ouverte. Pendant qu’elle dormait, son animal de compagnie chihuahua Belle, qui ne se sentait pas bien, a fait caca sur tout le visage, dont certains sont entrés dans sa bouche. Selon un rapport du Daily Star, elle s’est immédiatement réveillée avec un sentiment dégoûtant en sentant quelque chose gicler dans sa bouche. Elle s’est précipitée à la douche instantanément mais son fils prenait un bain, c’est pourquoi il lui a fallu du temps pour se laver le visage.

Top showsha vidéo

Appelant le goût dégoûtant, Amanda a dit qu’elle ne pouvait tout simplement pas le faire sortir de sa bouche et qu’elle lançait vigoureusement pendant des heures. Cependant, la situation s’est aggravée après qu’elle ait commencé à montrer les mêmes symptômes que son chihuahua malade. Elle a dit que les crampes étaient insupportables, que la déshydratation était atroce et que ses reins avaient rétréci à cause d’une diarrhée aiguë.

Une fois hospitalisée, on lui a diagnostiqué une infection gastro-intestinale qui avait été transmise par les excréments de Belle dans sa bouche. Amanda a été hospitalisée pendant trois jours. Les médecins l’ont réhydratée avec des électrolytes et du glucose.

La femme a dit qu’elle aimait toujours son chihuahua et lui avait pardonné. Cependant, Amanda a ajouté en plaisantant qu’elle ferait beaucoup plus attention à leur position de sommeil à l’avenir.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici