Une femme de 50 ans saute à l’élastique 23 fois en une heure et établit un record du monde

L’âge n’est qu’un chiffre et la Sud-Africaine Linda Potgieter l’a prouvé. L’homme de 50 ans a battu le record du monde Guinness en sautant à l’élastique 23 fois en une heure, soit le nombre maximum de sauts à l’élastique effectués par un individu en une heure à l’extérieur sur une corde de plus de 20 mètres. La manne record de sauts, telle que rapportée par Guinness World Record, a eu lieu sur le plus haut pont d’Afrique du Sud, le pont de Bloukrans, qui se trouve à 216 m (708 pieds) au-dessus de la rivière Bloukrans.

Apparemment, Linda a effectué son dixième saut à la 23e minute. Quelques sauts plus tard, elle a commencé à se fatiguer visiblement à cause de la haute altitude et des sauts incessants, mais la montée d’adrénaline l’a fait continuer.

https://www.guinnessworldrecords.com/news/2022/11/50-year-old-woman-bungee-jumps-23-times-in-an-hour-to-break-record-725052

Lorsqu’elle a égalé le précédent record de 19, elle n’a pas pu se tenir debout. Cependant, elle était déterminée à établir un record, qui était hors de portée et épouvantable à penser. La femme de 50 ans a terminé son 23e saut à l’élastique alors qu’il ne restait qu’un peu plus d’une minute à perdre.

L’intensité de cette tâche est assez évidente puisque le record était auparavant détenu par une autre sud-africaine, Veronica Dean, qui a sauté à l’élastique 19 fois au même endroit, il y a 19 ans.

En battant le record du monde, Linda a déclaré : « Toute la gloire revient à mon Dieu. C’est à cause de lui. Merci à mon mari et mes enfants. Je suis juste reconnaissant. Je dois vomir dans une minute. Elle a également remercié son équipe pour son soutien constant et pour l’avoir rapidement ramenée sur le pont après chaque saut.

De plus, Linda a également expliqué comment le saut à l’élastique est devenu l’une de ses plus grandes passions. Issu d’un milieu abusif et élevé dans plusieurs foyers différents, le jeune moi de Linda était “assez craintif”. Et le saut à l’élastique est venu comme un grand stimulant de confiance dans sa vie. Cela l’a aidée à surmonter ses peurs et est rapidement devenue sa plus grande passion dans la vie.

Alors que nous assistons à toute la gloire de l’exploit, Linda s’est investie corps et âme durant la période d’entraînement. Elle s’est préparée à la tentative de record avec l’aide de son entraîneur, Eugene Eloff. Linda a suivi un régime d’entraînement strict pour maintenir le niveau de forme physique, car le saut à l’élastique “nécessite beaucoup de force de base et de forme cardiovasculaire”. Malgré les exercices de gym fatigants, son entraîneur Eloff a toujours souligné que c’était “90% dans la tête et 10% physique”.

Ce record était vraiment phénoménal et inspirant à plus d’un titre.

