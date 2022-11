Une femme de 50 ans a poignardé à mort un étranger dans une “explosion de violence meurtrière” dans son appartement après une soirée bien arrosée

UNE FEMME a été reconnue coupable d’avoir poignardé à mort un étranger dans une “explosion de violence meurtrière” après une soirée bien arrosée.

Birute Klicneliene, 50 ans, a été reconnue coupable du meurtre de Dace Kalkerte, également âgée de 50 ans, qui a été mortellement poignardée dans son appartement de King’s Lynn.

Les deux femmes ne s’étaient rencontrées que plus tôt dans la soirée alors qu’elles buvaient avec leurs partenaires en ville.

Un jury de neuf hommes et trois femmes a mis un peu plus de huit heures et 20 minutes pour déclarer à l’unanimité Klicneliene, de Sir Lewis Street, Lynn, coupable.

Elle avait nié l’accusation et avait été jugée devant le tribunal de la couronne de la ville pendant deux semaines,

Mme Kalkerte a subi un total de 25 blessures lors de l’attaque de son appartement à Highgate, près de Gaywood Road, le 15 avril de cette année.

La victime est décédée plus tard à l’hôpital Queen Elizabeth, rapporte Eastern Daily Press.

Les flics disent que seul Klicneliene connaît le motif du meurtre et que le niveau de violence est “incompréhensible”.

La juge Alice Robinson a ajourné la peine jusqu’à une date à fixer, bien que ce soit probablement en janvier de l’année prochaine.

Le procès, qui a débuté le 24 octobre, a appris d’Andrew Jackson, poursuivant, que Mme Kalkerte avait été retrouvée dans le couloir de l’appartement tandis qu’un grand couteau avait été retrouvé sur le sol de la cuisine.

Il a déclaré: “Non seulement l’ADN de l’accusé a été récupéré sur le manche du couteau, mais son t-shirt et son pantalon étaient également fortement tachés du sang de Mme Kalkerte.

“L’accusation dit que cela est cohérent avec le fait qu’elle a perpétré l’attaque meurtrière.”

Klicneliene, qui était “pire pour boire”, est retournée avec Mme Kalkerte chez elle à Highgate en arrivant vers 22h15.

M. Jackson a déclaré vers 23 h 30 que Mme Kalkerte avait été “mortellement blessée”, souffrant de coups de couteau à l’abdomen qui ont provoqué une hémorragie interne qui l’a amenée à subir un arrêt cardiaque.

Il a ajouté: “Il y avait des blessures à sa main droite qui montraient qu’elle avait essayé de se défendre contre le couteau brandi par son assassin.”

Klicneliene avait dit aux flics qu’elle dormait sur le canapé lorsqu’elle avait été réveillée par des bruits et avait trouvé Mme Kalkerte allongée près de la porte d’entrée.

Elle a dit avoir “embrassé” la victime et “sorti un couteau de son corps” avant de frapper aux portes à proximité pour essayer d’appeler à l’aide.

Et elle a également affirmé avoir vu un homme aux cheveux blonds ou chauve s’enfuir de la zone.

M. Jackson a déclaré que l’accusation avait affirmé qu’elle avait perpétré l’attaque dans une “explosion de colère et de violence meurtrière”.

Au total, Mme Kalkerte a subi 16 coups de couteau et de perforation et neuf blessures incisées, y compris des blessures défensives à la main droite.

Un couteau taché de sang a également été retrouvé sur les lieux.

Mme Kalkerte a été transportée à l’hôpital aux premières heures du 16 avril de cette année avec plusieurs coups de couteau.

Mais elle n’a jamais repris conscience et est décédée à 2 h 28 le même jour.

L’analyse médico-légale de la scène du meurtre a montré qu’il n’y avait aucun signe d’entrée forcée dans l’appartement ni aucune trace de sang du haut de l’escalier menant à la porte d’entrée commune.

L’inspecteur-détective Chris Burgess, de l’équipe conjointe d’enquête majeure de la police de Norfolk, a déclaré: «Ce qui s’est passé dans cet appartement ce soir-là qui a poussé Klicnelience à faire ce qu’elle a fait dépasse notre compréhension.

“Il s’agissait d’une attaque soutenue et brutale, et il nous est difficile de comprendre pourquoi elle s’est comportée avec une telle violence délibérée et dirigée. Seule Klicneliene sait pourquoi elle a agi ainsi.

“Le partenaire et les enfants de Dace sont obligés de faire face aux conséquences de sa mort tragique, et je suis reconnaissant de leur soutien et de leur bravoure tout au long de cette enquête.

“Heureusement, des incidents comme celui-ci sont rares à Norfolk.

“J’espère que le verdict de culpabilité d’aujourd’hui offrira à la famille de Dace une solution et une fermeture et que Klicneliene assumera peut-être un jour la responsabilité de ses actes.”

Klicneliene a d’abord été arrêté avec deux hommes, mais aucune autre mesure ne sera prise contre eux par la police.