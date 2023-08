DES HOMMAGES ont été rendus à une mère qui a été retrouvée morte quelques heures seulement après avoir passé une nuit dans un pub de campagne.

La femme de 49 ans, nommée localement Dee Chisholm, a été découverte dans son appartement au rez-de-chaussée après avoir été repérée par des amis en train de boire à Melrose dans les Scottish Borders.

La famille et les amis ont été bouleversés par la mort de l’ancienne réceptionniste vétérinaire décrite comme « précieuse, belle, aimante, rieuse et attentionnée ».

Hier, un voisin a déclaré au Scottish Sun : « Je n’arrive pas à croire qu’elle soit partie.

« Elle est revenue du pub vers 21 heures.

« Il y avait des cris et des portes qui claquaient.

« Ensuite, la musique a monté.

« Vous n’auriez pas pu rencontrer une fille plus gentille.

«Tout le monde la connaissait parce que nous la voyions promener son lévrier de sauvetage.

« C’était une belle personne et elle ne méritait pas ça. »

Dee a été vue pour la dernière fois par des amis dans un bar à environ 800 mètres de chez moi.

Elle a été retrouvée 18 heures plus tard, déclenchant une enquête policière.

Les agents traitent sa mort comme « inexpliquée ».

Les badauds ont raconté comment la route rurale s’est remplie de lumières bleues après la découverte à 15 heures mercredi.

Cinq voitures marquées et une ambulance se sont arrêtées sur le côté, avec des détectives vus entrer dans le bâtiment avant que les équipes ne partent en tenant des sacs de preuves en papier brun.

Une voiture est restée stationnée à l’extérieur la nuit dernière, tandis qu’un flic montait la garde à l’entrée de son immeuble de deux étages.

Des cartes et sept bouquets de fleurs avaient été laissés dehors.

L’un d’eux lisait : « À maman. J’aimerais que les choses soient différentes. Gros bisous. Dean, Briany et les enfants xxx.

Un autre avait été laissé par un ami promeneur de chiens qui racontait à quel point il leur manquerait de parler de leurs animaux et de la voir « monter et descendre cette colline ».

Une troisième carte comportait des messages poignants de sa famille.

Sa mère a dit: «À notre fille la plus précieuse, la plus belle, la plus aimante, la plus rieuse et la plus attentionnée.

« Nous vous aimons jusqu’à la lune et retour.

« En tant que maman, j’ai perdu mon meilleur ami et mon copain de rire avec votre sens de l’humour » malade « .

« La vie ne sera plus jamais la même pour moi.

« Je te chercherai dans l’étoile la plus brillante. »

Son père a ajouté: « Dee, mon cœur est déchiré en deux.

« Je peux réparer la plupart des choses, mais je ne pourrai jamais le faire pour ça. »

Et sa sœur a dit: « Tu me manques pour toujours Dee.

« Pris du monde et de moi trop tôt.

« Tu es la meilleure soeur du monde. »

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: « Vers 15 heures le mercredi 2 août 2023, la police a reçu un rapport selon lequel une femme de 49 ans était décédée dans une maison à Eildon Crescent à Melrose.

«Le décès est traité comme inexpliqué et des enquêtes sont en cours pour établir toutes les circonstances.

« Une autopsie sera pratiquée en temps voulu pour établir la cause exacte du décès. Il y aura une présence policière importante dans la région pendant que les agents mènent des enquêtes. »

