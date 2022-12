Une femme de 45 ans emprisonnée après que son Dobermann incontrôlable nommé El Chapo ait mutilé une fille de 3 ans avant que sa grand-mère ne retire la bête

UNE FEMME a été emprisonnée après que son Dobermann incontrôlable ait mutilé une petite fille jusqu’à ce que sa grand-mère réussisse à retirer la bête.

Lisa Garner, 45 ans, passera 10 mois derrière les barreaux pour l’attaque, qui a vu son chien El Chapo sauvager l’enfant de trois ans dans la rue.

Lisa Garner a été emprisonnée après que son Dobermann ait mutilé un enfant de trois ans 1 crédit

L’homme de 45 ans passera 10 mois derrière les barreaux 1 crédit

La femme du Hampshire avait précédemment plaidé coupable d’être responsable d’un chien dangereusement incontrôlable en relation avec l’attaque.

L’attaque a vu la jeune fille transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a dû être opérée d’urgence.

Elle a été laissée avec des blessures qui changent sa vie, est marquée “mentalement et physiquement” et se réveille la nuit en hurlant.

L’horreur s’est déroulée dans la rue Havant où Garner vit le 8 août.

Martyn Booth, poursuivant, a déclaré que la jeune fille rentrait des magasins avec sa grand-mère et son partenaire lorsqu’ils ont entamé une conversation avec le Garner.

Il a dit que la grand-mère avait parlé à Garner de publications sur Facebook au sujet de ses chiens attaquant d’autres chiens et d’autres personnes.

Il a déclaré au tribunal: “La fille se déplace par derrière devant eux, elle ne fait aucun mouvement brusque particulier, elle ne fait rien qui puisse en aucune façon être suggéré comme provocateur ou ennuyeux envers le chien, mais le chien est simplement parti pour elle.

“Le chien l’a attrapée autour de son torse et l’a jetée au sol.

“Le chien était extrêmement puissant par rapport à l’accusé et il va sans dire qu’il était extrêmement puissant par rapport à un enfant de trois ans.

“Il ne l’a alors pas lâchée, il s’est lancé sur elle autour de la région de l’estomac.”

M. Booth a déclaré qu’il avait fallu que la grand-mère, son partenaire et deux passants “frappent, pincent et donnent des coups de pied” au chien pour qu’il s’arrête.

Il a déclaré: “La réalité de la situation est que s’ils ne s’étaient pas impliqués, sans penser à eux-mêmes comme ils l’ont fait, il ne faut pas penser aux conséquences qui auraient pu être finalement.”

M. Booth a ajouté: “C’était clairement une expérience extrêmement traumatisante, sans aucun doute terrifiante et douloureuse.”

Le procureur a déclaré que la fillette de trois ans avait subi une intervention chirurgicale pour trois blessures au dos, qui mesuraient 4 cm, 3 cm et 1 cm de long, et 6 cm de long à la jambe.

Dans une déclaration de la victime lue au tribunal, la mère de la jeune fille a déclaré: “Les conséquences l’ont gravement affectée, mentalement et physiquement.

“Elle crie maintenant dans son sommeil et se réveille en hurlant alors qu’elle a des flashbacks et des cauchemars de l’incident.

“Elle ne peut pas marcher dans la rue maintenant parce qu’elle crie si elle voit un chien, elle ne peut plus passer devant un chien.

“C’est déchirant pour elle et le reste de la famille de la voir comme ça.

“Je ne sais pas si ma petite fille surmontera cette peur et le traumatisme qui l’a beaucoup affectée, elle et ses proches.”

Le tribunal a visionné des images de vidéosurveillance “déchirantes” de l’attaque.

Les gens pouvaient être entendus crier alors que le groupe se battait pour combattre le chien de la petite fille.

M. Booth a déclaré que le chien avait été détruit par la police malgré le refus de Garner de céder ses droits à l’animal.

Il a déclaré que Garner avait déjà été condamné pour trouble à l’ordre public, conduite avec excès de drogue et conduite sans diligence et omission de signaler un accident.

Il a ajouté que Garner avait pris El Chapo, qui était auparavant un chien de garde, comme chien de sauvetage.

Elle avait déclaré lors d’un entretien avec la police: “Bien que le chien ait l’air diabolique, c’est un gros beignet.”

Damian Hayes, en défense, a déclaré que Garner, dont la fille est décédée il y a 10 ans, était impliquée dans le sauvetage de chiens depuis 20 ans et qu’elle avait possédé six Dobermans à cette époque.

Il a déclaré: “Pour sa part, Mlle Garner ne ressent rien d’autre que de la honte et du regret pour ce qui s’est passé.”

Condamnant Garner à Portsmouth Crown Court, le juge William Ashworth lui a dit: “C’était très grave et le chien représentait un risque grave.

“La garde à vue est la seule sanction appropriée.”

Remerciant les membres du public qui sont intervenus, il a ajouté: “C’est un rappel dans un monde difficile et stimulant, que les membres du public peuvent agir avec un vrai courage et altruisme, et notre cour les en remercie.”

En plus de la peine de prison, Garner s’est vu interdire de posséder des chiens pendant 10 ans.