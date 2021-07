UNE FEMME a subi d’horribles « brûlures de margarita » après qu’un cocktail renversé sur son pied ait réagi à la lumière du soleil.

Meegan Clancy, 44 ans, a déclaré qu’il lui avait fallu trois mois pour que son pied se remette des cloques et de la décoloration comme si elle avait eu une « brûlure acide ».

Meegan Clancy, 44 ans, a subi d’horribles «brûlures de margarita» après qu’un cocktail renversé sur son pied ait réagi à la lumière du soleil. Son pied est photographié cinq jours après Crédit : Kennedy News

Les médecins lui ont dit qu’elle avait souffert d’une dermatite photosynthétique, un type d’éruption d’eczéma causée principalement par la lumière du soleil, tout en admettant qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui pouvait l’avoir causé.

Déroutée par sa réaction mystérieuse, Meegan a posté sur les réseaux sociaux où ses amis ont révélé qu’elle avait « margarita burn ».

La blessure est souvent causée par l’acide du citron vert dans les boissons alcoolisées réagissant avec le soleil, et tire son nom du cocktail margarita.

Meegan a déclaré: « C’était très moche. Je n’ai pas de jolis pieds comme ça.

« Mes mollets avaient la taille de mes cuisses. C’était méchant.

« Je suis assez sensible aux coups de soleil, mais cela ressemblait presque à une brûlure acide. »

Meegan était sortie boire avec des amis dans le port de Sydney en octobre dernier lorsque quelqu’un a renversé une vodka, du citron vert et du soda sur son pied.

Sorti pour la journée en bateau, Meegan s’est immédiatement séché et n’y a pas pensé.

Elle s’est couchée le soir après avoir bu un verre avec des amis et s’est plainte que son pied était « vraiment chaud et très douloureux ».

Meegan était sur un bateau quand quelqu’un a renversé sa vodka, son soda et son citron vert sur son pied. Elle n’y pensait pas à l’époque Crédit : Kennedy News

Meegan a déclaré: « Le dimanche soir, je venais d’aller me coucher et je me suis levé pour aller aux toilettes et j’ai dit à mon autre moitié » mon pied est vraiment chaud et assez douloureux « .

« J’ai allumé la lumière et je me suis dit » oh, mon Dieu « . Cela avait enflé jusqu’au genou et c’était absolument brûlant.

« Nous étions dans l’eau ce week-end et je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose dans l’eau ».

La gérante a dormi avec une boîte autour du pied car elle était si sensible qu’elle ne pouvait pas toucher les draps.

Le pied de Meegan un jour après le cocktail renversé. Le citron vert dans la boisson a réagi au soleil et a enflammé sa peau Crédit : Kennedy News

Meegan a déclaré que son pied ressemblait à une « brûlure acide » parce qu’il faisait des cloques. Il est photographié cinq jours après le déversement de boisson Crédit : Kennedy News

Le pied de Meegan pendant la guérison. La réaction a laissé sa peau décolorée pendant des mois Crédit : Kennedy News

Le lendemain matin, elle s’est mise au travail à l’agonie, mais son patron lui a dit de consulter son médecin.

Mais son médecin et ses médecins A&E étaient tout aussi déconcertés par le pied de Meegan.

Elle a déclaré: « Le médecin a dit qu’il ne savait pas ce que c’était. Il n’en avait aucune idée, mais pensait que c’était peut-être une infection.

« Il m’a dit de prendre des antibiotiques et si ça ne s’était pas calmé le matin, d’aller aux urgences.

« Ensuite, j’étais assis aux urgences pendant six heures et ils m’ont demandé : « avez-vous marché sur une coquille d’huître ? Votre chien vous a-t-il griffé ou mordu ? » Je parcourais département après département.

« La seule chose qui l’a révélé, c’est qu’il y avait une petite brûlure sur mon autre pied. Cela donnait l’impression qu’il y avait une éclaboussure qui était passée sur mon pied et avait éclaboussé l’autre pied.

« Enfin, ils ont dit » nous pensons que cela s’appelle une dermatite de contact « . C’est une réaction, mais ils ne pouvaient pas dire d’où venait la réaction. »

Meegan a reçu un diagnostic de phytophotodermatite mais n’a pas réalisé que cela avait été causé par le calcaire pendant quelques jours. Crédit : Kennedy News

Qu’est-ce qui peut causer la « brûlure de margarita » ? La « brûlure de Marguerite », appelée médicalement phytophotodermatite, se produit lorsque certains produits chimiques végétaux peuvent provoquer une inflammation de la peau lorsqu’ils sont exposés au soleil. Certaines plantes pouvant causer une phytophotodermatite comprennent : agrumes (le plus souvent des citrons verts)

carottes

céleri

figues

aneth sauvage

persil sauvage

panais sauvage

La condition phytophotodermatite survient lorsque des produits chimiques végétaux – tels que des aliments, des boissons et des plantes – provoquent une inflammation de la peau lorsqu’elle est exposée au soleil.

Il provoque d’abord des plaques ressemblant à des cloques sur la peau qui apparaissent là où se trouvait la substance.

Les patients peuvent avoir des rougeurs et des gonflements et leur peau peut rester avec des taches décolorées pendant plusieurs semaines.

Meegan a déclaré: « Il a fallu trois mois pour que la décoloration disparaisse complètement. Vous avez cette tache de vin, comme une tache de naissance que les enfants ont sur le pied pendant des mois.

« Pour que le gonflement diminue et que le pied pèle, il a fallu au moins un bon mois.

« Tout ce qu’ils ont dit, c’était » mettez cette crème, gardez-la surélevée, gardez-la au frais et laissez-la être « .

« Avec la sensibilité de la peau fraîche et crue de bébé, je ne pouvais pas l’exposer au soleil. Je ne pouvais pas porter de chaussures serrées. »

Meegan a déclaré: « Le médecin a dit qu’il ne savait pas ce que c’était. Il n’en avait aucune idée, mais pensait que c’était peut-être une infection. » Ses pieds sont représentés dans A&E. Crédit : Kennedy News

Meegan avait été renvoyée avec de la pommade mais aucune réponse claire sur ce qui avait réellement causé sa réaction.

Ce n’est donc que lorsqu’un ami lui a envoyé un message pour lui demander si elle avait renversé un verre qu’elle a eu un moment d’ampoule.

Meegan a déclaré: « J’ai posté sur Instagram et une petite amie m’a immédiatement contacté et m’a dit » ça s’appelle margarita burn. Avez-vous eu une sorte de boisson renversée sur vous au cours des deux derniers jours?

« Parce que vous êtes sur un bateau, vous n’allez pas vous rincer le pied. Vous le séchez simplement et tout va bien.

« Mais le soleil frappant l’acide dans le [drink] crée cette dermatite de photosynthèse qui est très communément connue sous le nom de brûlure de margarita.

Meegan a déclaré qu’elle avait depuis appris l’expérience de nombreuses autres personnes avec la réaction.

Elle a déclaré: « Ce que les hommes au Mexique trouvent souvent, c’est qu’ils ont cette petite ampoule sur le dessus de leur lèvre où le citron vert des bouteilles Corona les a frappés.

« Une autre amie a dit qu’elle avait pressé du citron vert frais sur de la mangue et avait mis sa fille dehors pour le manger afin qu’elle ne devienne pas collante à l’intérieur, et toutes ses mains étaient brûlées.

« Le partenaire d’un autre ami était un préparateur de cocktails lors d’un mariage à l’extérieur et la même chose s’est produite – il a eu des cloques de la tête aux pieds.

« Beaucoup de cocktails contiennent du citron vert. C’est très courant au Mexique et très courant pour les personnes qui boivent des Coronas avec du citron vert. »

Maintenant, Meegan est très prudente à l’approche de l’été en Australie, emportant des lingettes pour bébé avec elle pour éviter de se retrouver à nouveau dans une situation angoissante.

Elle a déclaré: « Mon pied est assez normal maintenant. Je suis toujours très prudent lorsque je suis au soleil parce que je pense toujours qu’il y a un peu de taches.

« Quand je sors cet été, je serai plus prudent. Je prends des lingettes pour bébé avec moi maintenant, donc si quelque chose se passe, je vais les rincer à l’eau et utiliser une lingette pour bébé. »