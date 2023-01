Une femme de 40 ans comparaît devant le tribunal après avoir “volé un homme handicapé de 61 ans de son scooter de mobilité” avant qu’il ne soit retrouvé mort à Tesco

UNE FEMME accusée d’avoir volé à un homme son scooter de mobilité peu de temps avant qu’il ne soit retrouvé mort a comparu devant le tribunal aujourd’hui.

Kimberley Hawkins a été placée en garde à vue par des magistrats à la suite de l’incident survenu dimanche dans un parking Tesco.

On pense que des images de vidéosurveillance montrent les derniers instants de la victime

Neil Shadwick est décédé à l’hôpital plus tard le même jour Crédit : Marc Giddings

La police a été appelée au supermarché de Stroud, dans le Gloucestershire, vers 6 heures du matin après avoir appris qu’un homme d’une soixantaine d’années avait été retrouvé inconscient.

Neil Shadwick est décédé à l’hôpital royal du Gloucestershire plus tard dans la journée.

Un scooter motorisé à quatre roues a ensuite été retrouvé abandonné par un membre du public sur Bisley Old Road.

Hier soir, les flics ont confirmé que Hawkins, 40 ans, sans adresse fixe, avait été accusé de vol qualifié.

Aujourd’hui, elle a comparu devant les magistrats de Cheltenham où on lui a dit que son affaire était renvoyée devant le Gloucester Crown Court.

Vêtue d’un haut gris dans le box des accusés, elle n’a parlé que pour confirmer son nom et n’a inscrit aucun plaidoyer.

Le tribunal a été informé que M. Shadwick souffrait de la maladie de Parkinson, avait récemment subi un accident vasculaire cérébral et avait des difficultés à communiquer verbalement.

Les magistrats ont appris qu’il avait été retrouvé par un membre du personnel de Tesco à Stratford Park vers 6 heures du matin le 22 janvier avant d’être transporté à l’hôpital.

La température à l’époque était de -4°C.

Hawkins avait initialement été arrêté pour suspicion de meurtre et de vol qualifié.

Elle fait toujours l’objet d’une enquête pour meurtre alors que les enquêtes continuent d’établir la cause du décès de M. Shadwick.

Les agents ont déclaré qu’un examen post-mortem avait donné des résultats non concluants sur la cause de sa mort et qu’une enquête à ce sujet était en cours.

Toute personne ayant des informations ou des images est priée de contacter la force locale en citant l’incident 78 du 22 janvier.