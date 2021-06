Une femme de 39 ans retrouvée blessée au couteau lors d’une attaque à son domicile décède deux semaines plus tard alors que les flics lancent une enquête pour meurtre

Une enquête pour MEURTRE a été ouverte après qu’une femme a succombé à ses blessures suite à une attaque à son domicile.

La police armée s’est précipitée sur l’attaque et un témoin oculaire a déclaré qu’il y avait six voitures de police et des ambulanciers paramédicaux sur les lieux le 19 mai.

La police armée a assisté à l’attaque à Andover Road à la suite d’une perturbation vers 6 heures du matin

Stacey Clay, 39 ans, est décédée après avoir été retrouvée dans son jardin avec de graves blessures il y a un peu plus de deux semaines.

Mme Clay a été soignée par des ambulanciers paramédicaux et a été transportée d’urgence au Queens Medical Center de Nottingham.

Matthew Farmer aurait été victime d’un Taser et arrêté sur les lieux de l’attaque brutale.

Farmer, 42 ans, a été inculpé de tentative de meurtre à la suite de l’incident, qui est maintenant traité comme une enquête pour meurtre, a déclaré la police.

Le suspect reste en détention et doit comparaître devant le tribunal de Nottingham le 17 juin.

L’inspecteur-détective Becky Hodgman, qui dirige l’enquête, a déclaré: « Nos pensées vont à la famille de Stacey en ce triste moment.

« Ceci est maintenant traité comme une enquête pour meurtre et Matthew Farmer reste en détention dans le cadre de l’enquête.

« Nous ne recherchons actuellement personne d’autre dans le cadre de l’enquête. »