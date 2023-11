Une femme de 38 ans qui a subi une opération du côlon se réveille et apprend que le médecin lui a retiré son utérus sans autorisation

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





Une Canadienne qui a subi une opération de réparation du côlon a été choquée de se réveiller et de constater que les médecins lui avaient retiré l’utérus.

L’opération, qui visait à réparer une rupture du côlon, a conduit à la découverte d’un cancer du côlon de stade 3 et d’une tumeur de la taille d’une balle de baseball sur son utérus.

Les médecins ont appelé pour lui retirer l’utérus et le col de l’utérus, rendant la femme de 38 ans stérile.

Devlynn Cyr, une ancienne ambulancière en Alberta, a déclaré : « Je n’ai pas pu procéder à l’hystérectomie parce que je me dis : « Je n’ai plus le choix d’avoir des enfants ? »

Lors d’une intervention visant à réparer la rupture de son côlon, Mme Cyr s’est révélée atteinte d’un cancer du côlon de stade trois. Les chirurgiens ont également découvert une tumeur fusionnée à son utérus

Devlynn Cyr est photographiée avec son mari Greg. Le couple voulait des enfants et avait déjà fait une fausse couche quelques mois seulement avant le début de son épreuve de cancer.

Mme Cyr s’est rendue à l’hôpital de sa région pour une stomie. Les médecins créeraient une ouverture dans l’abdomen permettant aux déchets corporels de s’écouler des intestins.

Lorsqu’elle s’est réveillée de l’opération, elle a appris que les médecins avaient dû lui retirer l’utérus et le col de l’utérus lors d’une hystérectomie totale après avoir découvert une tumeur de la taille d’une balle de baseball « cimentée » à son utérus.

Mme Cyr dit son cœur se serra lorsqu’elle apprit la nouvelle de son mari Greg. Rien n’indique encore si les Cyr envisagent d’intenter une action en justice.

Avant l’opération, Mme Cyr souffrait de douleurs abdominales et de constipation que les médecins avaient d’abord attribuées à autre chose, comme la maladie de Crohn.

Au milieu de l’intervention chirurgicale visant à réparer un trou dans la muqueuse de son côlon, les médecins ont découvert qu’elle souffrait d’un cancer du côlon de stade trois.

Les médecins ont déclaré plus tard que son utérus et ses trompes de Fallope étaient « comme du ciment » à cause du cancer et qu’ils devaient être retirés.

Mme Cyr était sous anesthésie lorsque le cancer a été découvert et son mari Greg a appris que les dommages causés à ses organes reproducteurs étaient irréversibles.

M. Cyr a déclaré: “D’accord, donc cela se produit et cela est devenu beaucoup plus réel”, ajoutant qu’il avait peur que sa femme depuis six mois “se fâche contre moi et m’en veuille d’avoir à prendre cette décision”. Nous avions parlé d’avoir des enfants.

Devlynn a également été bouleversée d’apprendre que les médecins n’avaient pas réussi à prélever des ovules sains dans ses ovaires avant de lui retirer l’utérus.

Elle a déclaré : « Est-ce qu’ils ont récupéré des ovules pour que je puisse avoir des enfants à l’avenir ? Genre, est-ce qu’ils pensent au moins à ces choses ?

Mme Cyrs a déclaré dans une vidéo TikTok qui compte désormais 1,5 million de vues qu’elle a subi une « hystérectomie complète », qui implique l’ablation involontaire de l’utérus et du col de l’utérus.

Mme Cyr devra subir une chimiothérapie à long terme pour vaincre son cancer. Elle devra également subir une radiothérapie

La douleur de perdre la capacité d’accoucher naturellement a été aggravée par le fait de savoir que Devlynn devra subir une chimiothérapie à long terme pour son cancer du côlon de stade 3.

Elle a déclaré à ses abonnés sur TikTok : « Il n’y a aucun espoir pour moi de sortir de la chimio à moins que je ne veuille pas survivre à ce cancer.

“Ils m’ont dit que la radiothérapie était maintenant quelque chose que je devais faire étant donné mes antécédents familiaux, mon père ayant eu deux cancers et sa mère un cancer du côlon.”

Une personne ayant des antécédents familiaux de cancer du côlon présente environ le double du risque de l’obtenir. Les personnes de plus de 50 ans sont également plus vulnérables à la maladie.

Le cancer colorectal est le troisième type de cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes et les femmes aux États-Unis.

On estime que 107 000 nouveaux cas de cancer du côlon seront diagnostiqués en 2023, ainsi que 46 000 nouveaux cas de cancer rectal.

Les taux de cancer du côlon montent en flèche chez les jeunes adultes et les scientifiques sont encore aux prises avec des causes possibles, qui pourraient inclure des modes de vie malsains.

Le mystère de l’épidémie de cancer du côlon chez les jeunes américains Les données montrent que les diagnostics dans ce groupe ont presque doublé en 25 ans, et représentent désormais 20 pour cent de tous les diagnostics, contre 11 pour cent en 1995.

L’American Cancer Society a rapporté en mars que le taux de cancer du côlon chez les personnes âgées de 50 ans dans tout le pays était désormais de près de 60 pour 100 000.

À titre de comparaison, entre 1975 et 1979, le taux était d’environ 40 pour 100 000, soit une augmentation de 50 pour cent en 45 ans environ.

Environ 43 pour cent des diagnostics concernaient des personnes âgées de 45 à 49 ans.

Ce qui rend le cancer colorectal difficile à diagnostiquer, ce sont en partie ses symptômes, qui peuvent souvent être attribués à d’autres affections.

De nombreux patients plus jeunes sont souvent mal diagnostiqués car les symptômes peuvent ressembler à ceux d’autres troubles, ce qui retarde le traitement et diminue les chances de survie.

Une enquête menée par l’American Cancer Society en 2019 a révélé que plus des deux tiers des patients atteints d’un cancer du côlon ont consulté au moins deux médecins avant d’obtenir un diagnostic précis et que certains ont dû consulter jusqu’à quatre médecins.

L’ACS, un organisme influent qui définit des lignes directrices pour des soins appropriés, a décidé il y a à peine cinq ans de réviser ses recommandations en matière de dépistage du cancer du côlon, en abaissant l’âge de 50 à 45 ans.

S’il est détecté tôt avant de se propager à d’autres parties du corps – stades un et deux – le cancer du côlon a un taux de survie sur cinq ans d’environ 91 pour cent.

Le cancer de stade trois signifie que des cellules cancéreuses ont été trouvées dans les ganglions lymphatiques des tissus environnants, un diagnostic avec un taux de survie à cinq ans de 72 pour cent.

Une fois que le cancer s’est propagé dans tout le corps, par exemple aux os, au foie ou aux poumons, les chances de survie chutent à 14 pour cent.