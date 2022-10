Une femme de 38 ans “formée à la dissection humaine a décapité un ami de 67 ans, puis a jeté son corps à 200 miles de suite pour de l’argent”

Une FEMME formée à la dissection humaine a tué et décapité son amie, puis a jeté le corps à 200 miles de là, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Jemma Mitchell, 38 ans, aurait assassiné Mee Kuen Chong, 67 ans, connue sous le nom de Deborah, d’affilée pour de l’argent.

Jemma Mitchell est accusée du meurtre de son amie 1 crédit

Le corps de Mee a été retrouvé dans le Devon à plus de 200 miles de chez elle Crédit : PA

Elle a ensuite déplacé son corps à 200 miles de Salcombe, Devon, dans une grande valise bleue avant de jeter son cadavre sans tête dans les bois, ont entendu les jurés.

Mee a été portée disparue de son domicile à Wembley, au nord de Londres, le 11 juin et son corps a été découvert par des vacanciers dans le Devon 17 jours plus tard.

On a dit à Old Bailey que la police avait été appelée et que la tête de Mee avait été retrouvée à environ 10 mètres plus bas sur la colline dans les sous-bois.

Une autopsie a été pratiquée mais la cause du décès n’a pas pu être déterminée en raison de la décomposition, a-t-on précisé.

Mais les jurés ont entendu comment le torse semblait avoir été coupé et il y avait des signes d’agression – y compris une fracture du crâne qui suggérait “un impact significatif par un objet contondant très peu de temps avant la mort”.

Le tribunal a appris que Mitchell s’était lié d’amitié avec Mee par le biais de l’église, mais ils s’étaient récemment “brouillés” pour de l’argent.

Le jour où Mee a disparu, l’ostéopathe aurait été capturée par CCTV alors qu’elle marchait depuis la maison de son amie avec deux valises.

Le procureur Deanna Heer KC a déclaré: “Le plus grand des deux était évidemment très lourd et difficile à manœuvrer.

“C’est la preuve de l’accusation qu’il contenait le corps de Mee Kuen Chong.”

Mitchell se serait ensuite rendu à Salcombe le 26 juin dans une Volvo grise de location.

Le véhicule a été vu sur CCTV se dirigeant vers la forêt où le corps de Mee a été retrouvé le lendemain, a-t-on dit.

Les jurés ont entendu comment Mitchell a étudié les sciences humaines au Kings College de Londres, où elle a obtenu un diplôme de première classe et un prix spécial pour l’excellence anatomique.

Elle a ensuite étudié l’ostéopathie et son site Web professionnel a déclaré qu’à la suite de sa formation, elle était “à l’écoute des sujets de neuroanatomie, de génétique et de dissection de cadavres humains”.

Le tribunal a appris qu’au moment de la mort de Mee, Mitchell vivait dans la maison familiale de Brent, qui était en mauvais état.

Mee aurait discuté avec son amie de son testament et de qui hériterait de sa maison si elle mourait.

Elle aurait dit à Mitchell : « Je suis honorée de t’avoir comme sœur, accepte-moi comme ton amie et conseille-moi… »

Les jurés ont appris qu’elle avait accepté de remettre 200 000 £ pour aider aux réparations de la maison de Mitchell, mais a ensuite changé d’avis.

Le procès se poursuit.