Une femme de 38 ans est restée morte dans un logement social pendant 4 ans avant d’être retrouvée dans un état momifié avec une note effrayante sur le calendrier

Une FEMME qui a été retrouvée morte après presque quatre ans dans un état momifié a laissé une note effrayante sur son calendrier.

Laura Winham, 38 ans, serait décédée dans son appartement du conseil à Woking, Surrey, en novembre 2017.

Laura Winham est morte dans un logement social pendant près de quatre ans Crédit : Funérailles d’Alan Greenwood

Laura a vécu avec la schizophrénie mais n’a pas été contrôlée pendant trois ans et sept mois par son équipe de santé mentale ou ses services sociaux, rapporte MailOnline.

Les allocations logement payaient son loyer et un contrôle de sécurité gaz continuait d’être effectué chaque année.

La femme troublée s’était brouillée avec sa famille en raison de ses difficultés.

Sa sœur au cœur brisé, Nicky, a déclaré: “Elle croyait toutes ces voix dans sa tête qui la retournaient contre nous, sa propre famille.”

Finalement, la police a découvert la dépouille de Laura en mai 2021 après que sa mère et son frère ont demandé aux agents de pénétrer par effraction dans son appartement à Woking, Surrey.

À l’intérieur, ils ont trouvé un calendrier où Laura avait écrit “J’ai besoin d’aide” sur son calendrier ces derniers jours avant sa mort.

Sa famille dévastée essaie maintenant de recoller les morceaux en essayant de donner un sens aux derniers jours de Laura.

Laura est née avec le syndrome de Goldenhar, provoquant une courbure de la colonne vertébrale.

À 18 ans, elle a subi une opération cardiaque majeure à 18 ans et a été sectionnée deux fois après son adolescence.

Elle a été recommandée pour un traitement de santé mentale en 2014 après que le personnel de son association de logement a remarqué qu’elle était “malade, assez maigre et avait dit qu’elle n’avait pas d’amis et croyait que les gens la surveillaient”.

Sa sœur Nicky a déclaré: “Nous avons toujours espéré qu’elle irait mieux avec l’aide d’un professionnel et qu’un jour nos contacts reprendraient.

“Nous n’avons jamais cru, une seule seconde, que nous finirions par la retrouver morte sur son sol après avoir été allongée là pendant si longtemps sans que personne ne le sache.”

Elle a dit que le contact avec sa famille provoquait une “énorme tension” pour sa sœur, ils avaient donc finalement accepté de laisser des professionnels s’occuper de ses soins.

Le frère horrifié pense que Laura est tombée à travers une lacune du système et a eu du mal car son esprit lui jouait des tours.

L’allocation de subsistance pour personnes handicapées de Laura a été arrêtée parce qu’elle n’avait pas répondu aux lettres du ministère du Travail et des Pensions en 2016.

Des agents de la police de Surrey ont signalé aux services sociaux en octobre 2017 que Laura avait peu de nourriture et ne s’occupait pas d’elle-même.

Mais bien que les travailleurs sociaux aient été informés que son téléphone ne fonctionnait pas, ils ont continué à la contacter par téléphone.

Lorsqu’ils n’ont pas eu de nouvelles d’elle, ils ont envoyé par la poste les coordonnées des banques alimentaires locales et des équipes de soutien à son appartement.

Après deux semaines, le dossier de Laura a été clos, même s’ils n’avaient pas eu de nouvelles d’elle.

Nicky a déclaré: “Laura a été tellement déçue. C’est juste déchirant de penser à la façon dont elle a vécu ces dernières années, incapable de demander de l’aide, sans personne là pour elle, c’est juste tragique.

«Son parcours avec la santé mentale a été incroyablement difficile.

“Elle a grandi dans une famille aimante et solidaire. Elle avait travaillé si dur pour surmonter sa surdité et est allée à l’école ordinaire, elle a fréquenté le collège et a obtenu un diplôme à l’université.

“Mais ensuite, notre sœur cadette très aimée a complètement changé sous nos propres yeux. Et c’est quelque chose que je ne souhaiterais à aucune famille.”

Ses proches se préparent maintenant à une enquête sur sa mort.

Le conseil du comté de Surrey a déclaré: “Il s’agit d’un cas vraiment tragique et nos sympathies et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Laura.

“Il est important que chaque aspect de cette affaire complexe soit examiné et nous nous engageons à participer pleinement au processus d’enquête.

“Cela comprendra la fourniture de toute information nécessaire pour soutenir les enquêtes du coroner.”