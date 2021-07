Une femme de 37 ans revit le moment d’horreur où elle est tombée d’une falaise de 60 pieds lors d’une promenade en famille, lui brisant le dos mais a SURVÉCU

Une FEMME qui a plongé d’une falaise de 60 pieds lors d’une promenade en famille et a miraculeusement survécu a partagé son incroyable histoire.

Rebekah Crawford, 37 ans, dit que la vie peut changer en un instant après qu’une promenade sur une falaise à Cornwall l’ait presque laissée pour morte.

Rebekah Crawford, 37 ans, a été blessée à la tête mais n’a pas saigné Crédit : Apex

Elle a plongé d’une falaise de 60 pieds lors d’une promenade en famille à Cornwall Crédit : Apex

Elle profitait d’une promenade en famille en juin de l’année dernière lorsqu’elle est tombée d’une falaise près de Lamorna Cove.

Racontant son histoire épique, Rebekah a déclaré: « J’étais sur un chemin étroit à peine plus d’un pied de largeur et ma cheville gauche s’est simplement tordue et il n’y avait absolument rien à ma gauche.

« Ma tête a heurté cette dalle de roche et le bruit et la douleur. Je n’ai jamais rien ressenti de tel.

« Cela a traversé tout mon corps. »

Elle a essayé de griffer de l’herbe dans l’espoir que cela la sauverait, mais a fini par voler à 56 pieds du bord de la falaise.

« Je me souviens de cette horrible sensation de tomber et il n’y avait rien en dessous », raconte-t-elle.

« Ma tête a heurté le rocher en bas, ce qui était vraiment douloureux.

« Je me souviens avoir entendu ma sœur crier. »

Sa sœur Debs a déclaré: « C’est comme quelque chose que vous voyez dans les films – un corps en chute libre qui rebondit sur les rochers au fur et à mesure qu’elle avance.

« Et je me souviens avoir regardé par-dessus la falaise et pensé : ‘Oh mon Dieu, ma sœur est morte’.

Après avoir appelé le 999, l’Ambulance aérienne de Cornwall a été chargée de l’incident.

Debs a ajouté: « Je me souviens distinctement de l’hélicoptère au-dessus de la tête et de l’ambulance aérienne de Cornwall, et je me souviens avoir poussé un soupir de soulagement en pensant » Dieu merci pour cela « . »

En raison des falaises abruptes et du terrain meuble, l’hélicoptère a dû atterrir sur un promontoire à une certaine distance.

Pete Storer, l’un des deux ambulanciers qui se sont précipités sur les lieux, a déclaré que c’était « certainement l’une des zones les plus dangereuses dans lesquelles j’ai travaillé ».

Lui et son collègue infirmier Jeremy Griffiths ont dû voyager à pied avec tout leur équipement, et ont finalement été rejoints par un médecin et l’équipe de sauvetage des garde-côtes de Land’s End.

Rebekah est mise en sécurité par les ambulanciers paramédicaux Crédit : Apex

Les médecins disent que Rebekah a de la chance d’être en vie Crédit : Apex

« Il n’y avait de la place que pour quatre personnes, nous étions confinés sur un minuscule rebord suspendu de manière précaire au-dessus d’une chute de plus de 100 pieds sur des rochers », se souvient-il.

« En atteignant Rebekah, il était évident qu’elle souffrait beaucoup.

« Nous soupçonnions qu’elle avait une blessure à la colonne vertébrale et étions préoccupés par une hémorragie interne due à une chute aussi importante.

« En raison de l’emplacement, nous savions qu’un treuil aérien était le seul moyen de faire descendre Rebekah de la falaise en toute sécurité. »

L’équipage a attaché Rebekah à la falaise pendant qu’ils attendaient l’hélicoptère de recherche et de sauvetage.

L’équipage de l’hélicoptère des garde-côtes a tiré Rebekah de la scène et l’a transférée à l’hôpital Royal Cornwall.

Un scanner a révélé plus tard qu’elle souffrait d’un traumatisme crânien mais pas de saignement.

Elle a subi six fractures lombaires mais a eu la chance de ne pas avoir besoin d’être opérée.

Rebekah a dit qu’elle remercie encore Dieu pour ce jour.

« Si j’étais tombé deux pieds plus loin, je serais parti du bord.

« Je me souviens avoir pensé que c’était surréaliste – j’avais tellement peur d’être treuillé par l’hélicoptère.

« L’équipage était tout simplement incroyable, je leur dois la vie.

« Le médecin a dit qu’ils s’occupaient rarement de quelqu’un qui tombe à cette distance et survit. »

Rebekah a été transférée à l’hôpital West Cornwall où elle travaille comme physiothérapeute.

Elle a passé cinq jours à l’hôpital et a dû marcher avec un cadre et des béquilles pendant plusieurs semaines.

Elle est retournée au travail en septembre, mais elle n’a toujours pas marché sur le sentier côtier depuis l’incident.

« C’était l’une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée, mais cela a aussi vraiment mis la vie en perspective », a-t-elle ajouté.