UNE FEMME a affirmé qu’un chauffeur d’Uber l’avait « abandonnée » en annulant son billet après avoir tenté de fuir les harceleurs de parasites sexuels.

Ciranne Muir, 36 ans, avait commandé un taxi après une nuit au pub le 16 juillet et alors qu’elle se dirigeait vers son point de prise en charge, elle affirme que deux hommes distincts ont commencé à la traquer – la harcelant et un même s’est arrêté dans sa voiture .

Ciranne Muir dit que le chauffeur Uber l’a « abandonnée » et lui a quand même facturé 6 £ Crédit : Kennedy News

Ciranne a été facturé 6 £ «pour la gêne occasionnée» Crédit : Kennedy News

Elle affirme que son trajet Uber chez elle est arrivé tôt, alors elle a envoyé un message au chauffeur pour lui dire qu’elle était « à deux secondes de la route » avant de lui expliquer sa situation terrifiante dans un appel à l’aide.

Cependant, le palefrenier du polo Ciranne est resté furieux car le chauffeur de taxi aurait annulé son voyage, la laissant effrayée à 0h50 et lui faisant payer 6 £ « pour la gêne occasionnée ».

Ciranne, d’Eton Wick, Berkshire, a déclaré: « J’avais l’impression que le chauffeur m’a abandonné. Ce n’est pas comme si je n’avais rien dit, j’ai envoyé un message en disant » aidez-moi s’il vous plaît, je suis suivi par quelqu’un, je » Je suis en route.’

« Pour autant qu’il sache, tout aurait pu m’arriver. Cela aurait pu dégénérer rapidement. Ce n’était pas un seul, c’était deux hommes.

« Cela m’a vraiment énervé.

« J’ai envoyé un message sur l’application et il a dit qu’il était là. J’ai dit que j’étais en route mais qu’un gars me suivait et que j’étais harcelé.

« Il m’a demandé où j’étais et j’ai dit ‘Je suis en route, je suis littéralement à deux secondes de la route’.

« Il n’y a aucune raison qu’il n’ait pas pu attendre, surtout quand je lui ai envoyé des messages à plusieurs reprises. Je n’ignorais pas ses messages et il était en avance de toute façon. »

LE VOYAGE A ÉTÉ ‘ANNULÉ’

Ciranne avait quitté son amie et, pour économiser de l’argent, avait commandé un Uber sur la rive opposée de la Tamise, en marchant moins de cinq minutes à pied jusqu’au point de prise en charge.

Alors qu’elle marchait sur la route, elle prétend qu’un cycliste la suivait et lui a demandé où elle allait, et juste au moment où elle a réussi à le secouer, un conducteur s’est arrêté à côté d’elle et l’a appelée « chérie ».

Ciranne a déclaré: « C’était un vendredi soir [early hours of Saturday] et je suis allé rencontrer mon ami. C’est 10 £ moins cher avec Uber si vous traversez le pont jusqu’à Eton, puis prenez un taxi depuis Windsor.

« Ce type à vélo me criait dessus, continuait. Un mec bizarre à vélo me suivait. Il disait ‘où vas-tu?’ J’avais réservé l’Uber et je marchais vite.

« Il a commencé à me demander où je vais et le c**p typique que disent les hommes.

« Je ne sais pas où est passé le gars à vélo, mais la minute suivante, un gars dans une voiture s’est arrêté.

« Je pensais que c’était mon Uber. Ils criaient par la fenêtre » salut chéri, ça va « . J’ai pensé » c’est effrayant d’un chauffeur Uber « .

« Alors j’ai traversé la route, pensant que c’était mon Uber et je suis allé monter dans la voiture, puis j’ai réalisé » oh mon Dieu, ce n’est pas mon Uber – c’est un gars au hasard qui s’arrête pour me suivre aussi « .

« Ensuite, j’ai reçu un message d’Uber pour dire qu’ils avaient annulé, et j’ai été facturé 6 £, même si je lui ai envoyé plusieurs messages en disant » écoutez, je suis en route, je suis suivi « .

« Plusieurs fois, j’ai dit ‘Je suis en route – j’ai un gars qui me suit’. Il n’a pas du tout parlé. Je pensais qu’il m’avait demandé où je devais venir et me sortir de la situation.

« Heureusement pour moi, je suis assez grand et dans un travail difficile, donc je suis assez fort, mais et si c’était une fille plus petite, quelqu’un qui est assez anxieux socialement ou plus jeune ?

« Tout aurait pu arriver, surtout parce que j’ai failli monter dans cette voiture en pensant que c’était mon Uber. »

Après s’être plainte à plusieurs reprises auprès d’Uber, Ciranne affirme qu’elle a finalement été remboursée de ses 6 £, bien qu’elle pense qu’Uber aurait dû réprimander le chauffeur pour l’avoir quittée.

Ciranne a déclaré: « Il a fallu des années à Uber pour me répondre et ils m’ont indemnisé 6 £.

« Certains chauffeurs sont adorables, mais c’est ainsi qu’Uber a géré les choses. Le chauffeur aurait dû être réprimandé à propos de la situation.

« Ils m’ont juste envoyé un modèle d’excuses. Il leur a fallu une semaine pour me répondre. »

Une porte-parole d’Uber a déclaré : « La sécurité de tous ceux qui utilisent l’application Uber est une priorité absolue, et nous enquêtons actuellement sur cet incident. »

Ciranne dit qu’elle a envoyé un message au chauffeur pour lui dire qu’elle était en route mais qu’elle était harcelée Crédit : Kennedy News

Ciranne a porté plainte auprès d’Uber Crédit : Kennedy News