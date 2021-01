Une FEMME qui a abandonné son mari pour son beau-fils de 21 ans a partagé une photo de leur bébé nouveau-né pour la première fois.

L’influenceuse amaigrissante Marina Balmasheva, 35 ans, est devenue amoureuse de Vladimir «Vova» Shavyrin lorsqu’il est rentré chez lui lors d’une pause universitaire l’année dernière.

Marina était auparavant mariée au père de Vladimir, Alexey Shavyrin, 45 ans, qui accusait son ex-femme de «séduire» son fils.

Marina, qui est maintenant mariée à Vladimir, a partagé une photo de la nouvelle petite fille du couple à ses 550000 adeptes depuis son lit d’hôpital.

Un clip vidéo montre Vladimir arrivant à l’hôpital de Krasnodar, en Russie, avec des fleurs pour rencontrer sa fille Olga qui est arrivée pesant un peu plus de 8 livres.

La douce vidéo sur Instagram montre une infirmière tendant à Vladimir le paquet chaudement enveloppé et le moment où il embrasse sa fille pour la première fois.

Marina connaît Vladimir, son beau-fils devenu partenaire de jouet, depuis l’âge de sept ans.

La blogueuse russe a admis qu’elle avait subi une chirurgie esthétique pour se rendre plus séduisante pour son beau-fils – qu’elle appelle « les yeux bleus les plus charmants du monde ».

Mais elle a admis que son travail de seins avait rendu difficile l’allaitement du bébé, qui est maintenant nourri au biberon.

Après son arrivée à la maison de l’hôpital, elle a déclaré que son nouveau mari avait essayé de s’occuper de bébé Olga – mais pas toujours avec succès.

«Vova m’a dit d’aller me coucher et qu’il l’endormirait», dit-elle.

«C’est à ce moment que le plaisir a commencé et a duré plus de deux heures… J’ai pleuré en le regardant pousser maladroitement mais avec confiance le landau.

Juste avant d’accoucher, elle a dit qu’elle avait été réprimandée par un médecin pour avoir pris trop de poids pendant sa grossesse, ce qui signifiait que le médecin ne pouvait pas entendre les battements de cœur du bébé.

« Elle m’a grondé pour un gros ventre, mon poids était gros et cela a interféré », a déclaré Marina. « C’est à ce moment-là que j’ai vraiment eu peur. »

Après avoir révélé sa relation avec son ancien beau-fils, elle a déclaré: «Tant de gens me disent de me maquiller – de faire des cils et de boucler mes poils pubiens – à cause de mon jeune mari.

« Mais il y a une chose – il est tombé amoureux de moi avec toutes mes cicatrices causées par les chirurgies plastiques, la cellulite, la peau excessive et la personnalité.

« Et je ne veux pas paraître meilleur que ce que je suis. »

Elle lui a révélé des photos avant et après, expliquant qu’elle avait subi une abdominoplastie il y a un an pour enlever l’excès de peau après avoir perdu du poids.

Ensuite, elle a eu un lifting du visage et du cou, suivi d’une blépharoplastie et du botox sur le front.

Pendant ce temps, la rusée Marina a déclaré qu’elle avait insisté sur un contrat de mariage avec son toyboy pour s’assurer qu’elle conserverait tout son argent et ses actifs en cas de divorce.

Mais le père de Vladimir, qui a adopté cinq enfants avec Marina, a affirmé que son ex-femme avait séduit son fils.

Shavyrin, le père de Vladimir, a déclaré aux journalistes: «Elle a séduit mon fils… il n’avait pas eu de petite amie avant elle.

« Ils n’étaient pas timides pour avoir des relations sexuelles pendant que j’étais à la maison. Je lui aurais pardonné de tricher, si ce n’était pas mon fils …

«Elle courait vers le lit de mon fils depuis notre chambre quand je dormais.

«Après cela, elle revenait et se couchait avec moi comme si de rien n’était.

Marina a déclaré que son précédent mariage « ne vivait pas, mais faisait semblant ».

«Ai-je regretté d’avoir détruit la famille? Oui et non», a-t-elle dit à ses partisans.

«J’avais honte d’avoir tué la stabilité de ‘maman et papa’. Est-ce que je voulais retourner auprès de mon ex? Non.

« Est-ce que je ressens de la colère et de la haine envers lui? Plus maintenant. C’est une bonne personne et un père merveilleux pour nos enfants …

«Comment les enfants ont-ils pris les changements? Absolument calmement.

« Quoi [do I have] aujourd’hui? Je suis marié. J’ai déménagé dans une plus grande ville. J’aime et je suis aimé. «