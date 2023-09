Une femme de 35 ans « ne s’est nourrie que de sachets de ketchup avant d’être torturée et battue à mort par des tueurs qui la gardaient comme esclave »

Une FEMME a été nourrie avec seulement des sachets de ketchup avant d’être affamée, torturée et battue à mort par ses trois assassins, a déclaré un tribunal.

Shakira Spencer, 35 ans, aurait été « réduite en esclavage » par Ashana Studholme, 38 ans, son amant Shaun Pendlebury, 26 ans, et Lisa Richardson, 44 ans, après être tombée sous leur « contrôle total ».

Shakira Spencer a été torturée à mort Crédit : Actualités centrales

La « belle » femme a été affamée, passant d’une taille 16 en bonne santé à « la peau sur les os » par le trio dans le cadre d’une campagne de torture, dit-on.

The Old Bailey a appris que Shakira avait la peau brûlée aux pieds et avait été battue à plusieurs reprises avant d’être tuée en septembre de l’année dernière.

Elle a ensuite été placée dans le coffre d’une Honda Civic Pendlebury rouge empruntée à sa tante et emmenée dans son appartement à Hanwell, dans le Grand Londres.

Les jurés ont appris que son corps avait été jeté dans un placard du couloir et n’a été découvert que lorsqu’un voisin a vu des asticots sortir de sous sa porte d’entrée.

En ouvrant le dossier aujourd’hui, Allison Hunter, KC, poursuivante, a déclaré : « Quel que soit leur motif insondable, cruel et sadique, ces trois accusés ont tourmenté, torturé, affamé, brûlé et finalement battu Shakira Spencer à mort. »

Dans les mois qui ont précédé sa mort, Shakira était tombée sous le « contrôle total » du trio, a indiqué le procureur.

Elle était isolée de ses amis et de sa famille car son libre arbitre lui était « apparemment sapé et volé ».

Les accusés lui auraient volé « son estime de soi et ses finances » en s’emparant de son appartement et en traitant Shakira « comme une esclave ».

Elle a été réveillée tôt pour nettoyer les maisons du trio et envoyée faire des courses au magasin.

Les jurés ont appris qu’elle n’avait été nourrie que de sachets de ketchup alors que son poids chutait avec des images la montrant « décharnée et squelettique » avant sa mort.

Les photos – prises lors d’une « dépravation incroyable » – montraient également Shakira « meurtrie de la tête aux pieds avec des yeux noirs creusés », a déclaré Mme Hunter.

Les jurés ont appris comment Shakira a probablement été assassinée entre le 11 et le 12 septembre.

Le 12 au soir, Pendlebury et Studholme ont ramené son corps meurtri à son appartement et lui ont placé de la glace autour de la tête dans une tentative « primitive » de ralentir la décomposition, a-t-on dit.

À un moment donné, son corps a été déplacé au fond d’un lit superposé pour enfants où elle a été laissée pourrir, ont entendu les jurés.

Des journaux ont également été placés sur le sol à côté du lit pour donner l’impression que Shakira était en train de lire et qu’elle était morte dans son sommeil, a affirmé Mme Hunter.

Les deux hommes ont ensuite rejoint Richardson et auraient « monté l’opération de nettoyage ».

La vidéosurveillance les a filmés en train d’acheter des produits de nettoyage et de revenir à l’appartement quatre jours plus tard, où la décomposition aurait été si grave que les accusés « l’ont laissée là pour qu’elle soit retrouvée », a indiqué le tribunal.

Mme Hunter a déclaré: « Studholme et Richardson utiliseraient les cartes bancaires et de distributeurs automatiques de Shakira à volonté, pour leur nourriture, leurs articles divers, leurs trajets en taxi, etc.

« Mais dans des actes d’une brutalité particulièrement cruelle, inhumaine, sauvage et ironique, ils les ont également utilisés pour acheter les matériaux qu’ils ont utilisés pour tenter d’éliminer les traces des fluides corporels et de l’ADN de Shakira qui révéleraient l’étendue et les lieux de leurs derniers passages à tabac et de leur rangement. corps à peine conscient avant sa mort. »

La cause du décès n’a pas pu être déterminée mais une autopsie a été réalisée horreur blessures que Shakira avait subies avant sa mort.

Elle présentait des blessures par « écrasement » à l’endroit où se trouvait probablement son oreille gauche, des lacérations au cuir chevelu et des blessures à l’orbite de l’œil gauche.

Le tribunal a appris qu’il y avait eu un « dégantage épidermique des pieds, comparable à une brûlure », là où la couche supérieure de sa peau avait été brûlée.

Pendlebury a admis à sa mère Michelle Pendlebury et à son oncle Eli Pendlebury qu’il avait participé à cette attaque particulière, a-t-on déclaré.

Lui, Richardson et Studholme nient tous le meurtre et empêchent un enterrement illégal.

Le procès continue.