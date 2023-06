Une femme de 32 ans et un fiancé de 33 ans tués dans un incendie alors qu’ils rénovaient une «maison pour toujours» alors que les hommages rendus à la paire sont maintenant «ensemble pour toujours»

DES HOMMAGES ont été rendus à une femme et à son fiancé qui ont été tués dans un incendie alors qu’ils rénovaient leur « maison pour toujours » – son père affirmant qu’ils sont désormais « ensemble pour toujours ».

L’enquête sur la mort de Kieran Naylor, 33 ans, et Rebecca Foster, 32 ans, de Daresbury dans le Cheshire, a appris que l’incendie était si violent que sa cause ne peut toujours pas être identifiée.

Rebecca et Kieran devaient se marier l’année prochaine 1 crédit : police du cheshire

Cinq camions de pompiers ont été appelés sur la propriété le 12 décembre 2022, ainsi que des flics et des ambulanciers paramédicaux.

Les services d’urgence ont signalé que la maison individuelle était «bien en feu» à l’arrivée, avec des flammes dans la fenêtre avant droite du rez-de-chaussée et de la fumée à l’étage supérieur.

Six pompiers portant un appareil respiratoire ont combattu l’incendie avec quatre jets d’enrouleur de tuyau – et ont sauvé Kieran et Rebecca, qui ont été transportés d’urgence à l’hôpital dans un état critique.

Rebecca Foster est décédée à 19 h 22 le lendemain, le 13 décembre.

Deux semaines plus tard, à 20 h 45 le lendemain de Noël, Kieran Naylor est également décédé des suites de ses blessures subies dans l’incendie.

Le père de Rebecca, John Foster, a déclaré: « Ils étaient extrêmement amoureux et passaient tout leur temps ensemble. Elle était son monde.

« C’était la quatrième maison qu’ils rénovaient ensemble et c’était censé être leur maison pour toujours.

« Ils avaient un chat et un chien qui ressemblaient à leurs enfants. »

Les fiancés étaient ensemble depuis 10 ans et devaient se marier à Chypre en 2024.

Alexander Frodsham, coroner adjoint du Cheshire, a déclaré: « Une enquête a éliminé la possibilité d’activités suspectes ou de tiers, et un rapport d’enquête se concentre sur la source d’inflammation probable.

« Malheureusement, l’enquête a été entravée par l’ampleur des dégâts et l’impossibilité d’entrer dans la propriété.

« Si les enquêteurs pouvaient entrer, il ne serait peut-être toujours pas possible d’identifier ce qui a causé l’incendie.

« La cause la plus probable ne peut être déterminée, mais j’accepte la preuve que l’incendie a probablement commencé dans le salon ou la salle de jeux.

« Je comprends que l’incertitude sera décevante pour les familles. »

Pour Rebecca, le coroner Frodsham a conclu : « Rebecca est décédée des suites de blessures subies à la suite d’un incendie à son domicile.

« La cause de l’incendie ne peut pas être identifiée.

« La cause médicale du décès est une lésion cérébrale hypoxique secondaire à l’inhalation de fumée.

Pour Kieran, il a déclaré: « Kieran est décédé des suites d’une défaillance de plusieurs organes secondaire à des brûlures après un incendie à son domicile.

« La cause de l’incendie ne peut pas être identifiée. »

Le coroner Frodsham a ajouté: « Encore une fois, j’exprime mes sincères condoléances aux deux familles pour la perte de votre annonce.

« Ça a dû être un sacré choc.

« Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé, et j’espère que vous avez obtenu des réponses, quoique limitées, par le processus d’aujourd’hui. »