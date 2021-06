Une femme de 31 ans arrêtée pour suspicion de meurtre après qu’un homme de 30 ans a été poignardé à mort au domicile du nord de Londres

Une FEMME a été arrêtée pour suspicion de meurtre après qu’un homme a été poignardé à mort à son domicile.

La police a été précipitée à Stamford Hill, au nord de Londres, à 10 h 52 aujourd’hui, où elle a découvert la victime avec des blessures au couteau.

Une enquête pour meurtre a été lancée après qu’un homme a été poignardé à mort dans le nord de Londres

Les ambulanciers se sont battus pour le sauver, mais il a été tragiquement déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

Une femme de 31 ans est toujours en détention où elle est interrogée sur des soupçons de meurtre.

La police pense qu’elle est connue de la victime et dit qu’elle ne recherche personne d’autre en rapport avec l’horreur.

Ils ont confirmé qu’une autopsie aurait lieu en temps voulu et tentent de trouver le plus proche parent de l’homme.

Scotland Yard a déclaré: « La police a été appelée dans une propriété à Stamford Hill, N16, à 10h52 le vendredi 4 juin pour un signalement d’un coup de couteau.

« Les détectives des homicides du Met’s Specialist Crime Command ont été informés.

« Une scène de crime a été mise en place. Les enquêtes se poursuivent. »

L’épidémie de crime au couteau au Royaume-Uni est devenue incontrôlable ces dernières semaines.

Des chiffres choquants montrent que 19 personnes ont été poignardées en seulement une semaine – dont sept ont été tuées.

Un chef de la police a maintenant averti que la Grande-Bretagne connaissait une explosion de violence avec une flambée des températures et un assouplissement du verrouillage créant une « tempête de crime parfaite ».

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a averti qu’une « tempête parfaite » se préparait alors que le verrouillage s’assouplit et que de plus en plus de personnes recommencent à repartir.

Il attribue la flambée de violence à un certain nombre de facteurs, notamment la récente vague de chaleur et les criminels « se lâchent, pensant qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent » après le verrouillage.