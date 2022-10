Une femme de 30 ans comparaît devant le tribunal pour le meurtre de son beau-père disparu de 63 ans, qui a disparu il y a plus d’un an

UNE FEMME a comparu aujourd’hui devant le tribunal accusée du meurtre de son beau-père disparu qui a disparu il y a plus d’un an.

Frank McKeever, 63 ans, a été vu pour la dernière fois marchant le long de Highbury Park, dans le nord de Londres, le 28 août de l’année dernière.

Sa belle-fille Surie Suksiri, 30 ans, a maintenant été accusée du meurtre de Frank bien que son corps n’ait jamais été retrouvé.

Elle est apparue à l’Old Bailey aujourd’hui aux côtés de son partenaire Juned Sheikh, 47 ans, qui fait face à la même accusation.

Le tribunal a appris que Frank avait été vu pour la dernière fois vers 22 heures, quittant la maison du couple à Highbury Grange.

Il est ensuite revenu peu de temps après et n’a jamais été revu depuis, a-t-on dit.

Suksiri et Sheikh ont tous deux été placés en détention provisoire avant une audience de plaidoyer le 18 janvier.

Une date de procès provisoire a été donnée pour le 2 octobre de l’année prochaine.

La police a offert une récompense de 20 000 £ pour aider à retrouver le fan du Birmingham FC Frank après sa disparition.

Dans une déclaration à l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, sa famille a déclaré: “Notre famille avait perdu le contact avec lui pendant quelques années, mais nous étions si heureux de renouer avec lui l’été dernier et nous avions hâte d’être à nouveau avec lui. pour renouer les liens familiaux.

“Il semblait heureux et optimiste quant à l’avenir et il était resté fidèle à son équipe de football préférée, Birmingham City.

“Sa personnalité joyeuse et douce et son sens de l’humour nous manquent vraiment.

“Il avait la joie de vivre et adorait discuter avec les gens et avait sans aucun doute hâte de fêter son anniversaire le 31 août et le week-end férié.

“Malheureusement, il a maintenant disparu sans laisser de trace et nous attendons désespérément des nouvelles.”

