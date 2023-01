Une femme de 28 ans retrouvée morte à Cork a été étranglée et battue par un homme qu’elle connaissait le soir du Nouvel An, selon Gardai

Une FEMME retrouvée morte dans un appartement a été battue et étranglée par un homme qu’elle connaissait, selon Gardai.

Bruna Fonseca, 28 ans, a été étranglée alors qu’elle était allongée dans un lit le soir du Nouvel An.

Bruna Fonseca, 28 ans, a été retrouvée morte

Gardai photographié à l’appartement de Liberty Street Crédit : Daragh Mc Sweeney/Provision

Gardai a lancé une enquête suite à la sinistre découverte dans l’appartement de la ville de Cork.

Le corps de la Brésilienne a été retrouvé dans l’appartement de Liberty Street, à quelques mètres du palais de justice de Washington Street et à une courte distance du centre-ville.

Gardai a été informé d’un incident par un homme qui les a contactés tôt ce matin.

Un homme de 29 ans a été arrêté et est détenu à proximité de la gare de Bridewell Garda en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale.

Les services d’urgence ont été avertis et se sont précipités sur les lieux, mais les efforts pour réanimer la femme ont été infructueux et elle a été déclarée morte sur les lieux.

L’appartement a été scellé pour un examen médico-légal et technique complet par des experts médico-légaux de la Garda.

Gardai menait hier des enquêtes porte-à-porte dans la région et dans la rue où se trouve l’église Saint-François.

Ils récolteront également des images de vidéosurveillance de la rue qui abrite un certain nombre de locaux commerciaux.

Le corps de la femme a été retiré de l’appartement à midi et transféré à l’hôpital universitaire de Cork où un examen post mortem complet a été effectué par la pathologiste adjointe de l’État, le Dr Margaret Bolster.

Gardai dit que les résultats de l’autopsie détermineront la nature de leur enquête.

Ils ne divulguent pas les détails des résultats, mais selon des sources, la femme a été battue et étranglée.

PERTURBATIONS PLATES

Une source a déclaré que Gardai avait été appelé dans l’appartement à l’étage situé au-dessus d’un certain nombre d’entreprises. Il y a eu un rapport d’une perturbation plus tôt la veille du Nouvel An, mais lorsque les agents sont arrivés, rien n’indiquait que quelque chose de grave se passait.

Un deuxième appel a été reçu après 6 heures du matin au sujet d’une autre perturbation et quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par un homme, également supposé être brésilien, qui les a emmenés à l’étage jusqu’à l’appartement où ils ont découvert la femme inconsciente au lit.

Gardai a arrêté un homme dans la fin de la vingtaine sur les lieux et l’a emmené à la gare de Bridewell Garda.

La femme diplômée de l’université qui travaillait comme bibliothécaire et travaillait comme femme de ménage à l’hôpital universitaire de Mercy avec une entreprise de nettoyage sous contrat.

Un grand nombre de fêtards étaient également dans la région hier soir alors que les gens célébraient le réveillon du Nouvel An avec un certain nombre de pubs, de clubs et de restaurants dans les environs.

Gardai a lancé un appel à tous ceux qui se trouvaient dans la région le soir et le matin du Nouvel An et qui auraient pu voir quelque chose pour les contacter.

Gardaí souhaite également confirmer les derniers mouvements connus de la défunte et des personnes qu’elle connaissait.

On s’attend à ce qu’il y ait une comparution devant le tribunal lundi.

‘TRAVAILLEUR DILIGENT’

L’enquête est menée par un enquêteur principal et un officier de liaison avec la famille Garda a été nommé pour assurer la liaison avec la famille du défunt.

L’hôpital universitaire Mercy a déclaré qu’il était profondément désolé d’apprendre le décès de Mme Fonseca.

Ils ont déclaré: « Au nom de la direction et du personnel de Mercy University Hospital Cork et des nettoyeurs contractuels de Bidvest Noonan, nous sommes attristés et choqués par la mort tragique et inattendue de Bruna Fonseca.

“Même si elle n’a travaillé que peu de temps pour l’entreprise

à l’hôpital, elle était considérée comme une travailleuse acharnée et assidue et une collègue estimée.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis de Cork, et à son

famille et amis au Brésil. Puisse-t-elle reposer en paix.”