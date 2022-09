Une femme de 26 ans s’est noyée en mer après avoir été emportée par des rochers alors qu’elle prenait des photos d’un phare près de Beachy Head

Une JEUNE femme s’est noyée lorsqu’elle a été balayée des rochers alors qu’elle prenait des photos d’un phare près de Beachy Head.

La pharmacienne Dora Mango, 26 ans, a été retrouvée flottant face contre terre dans la mer au large de la plage d’Eastbourne, dans l’East Sussex, où elle et son petit ami avaient voyagé depuis leur domicile à Surrey pour faire du tourisme, a entendu un coroner.

Dora Mango s’est noyée après avoir été emportée en mer à Beachy Head alors qu’elle et son petit ami prenaient des photos d’un phare Crédit : Hyde News & Pictures

Le petit ami de Dora, Jerry, avait plongé dans la mer pour tenter d’obtenir de l’aide alors que la marée montait Crédit : Hyde News & Pictures

L’enquête a appris que Dora avait été emportée d’un rocher et s’était noyée après que son partenaire Jerry eut plongé dans la mer pour nager pour obtenir de l’aide.

La femme d’origine hongroise qui s’était rendue à Eastbourne’s Beachy Head avec son partenaire depuis leur domicile de Redhill, dans le Surrey, avait marché le long du bas de la falaise pour prendre des photos du phare voisin de Belle Tout.

Le coroner a appris qu’après avoir parcouru une certaine distance, le couple a remarqué que la marée montait rapidement et s’est rendu compte qu’ils étaient piégés. Dora a grimpé sur un rocher pendant que son petit ami nageait pour obtenir de l’aide.

Dans une déclaration, Jerry a déclaré: “Le 24 octobre, nous avons tous les deux utilisé un escalier en métal, pris des photos et décidé de marcher vers le phare. À environ 500 mètres du phare, nous nous sommes tenus pour prendre des photos. C’est alors que la marée approchait rapidement .

“Nous avons dit que nous devions revenir et avons commencé à marcher, mais nous avons été coupés par la marée. Juste après midi, nous étions tous les deux sur une petite partie de la plage. Nous avons essayé d’appeler à l’aide, mais il n’y avait pas de signal téléphonique et les deux nous avons crié à l’aide.

“Dora s’est positionnée sur un rocher et j’ai nagé environ 50 mètres autour du sommet pour arriver à la plage. J’ai trouvé un couple sur la plage et un homme âgé a appelé les services d’urgence. C’est alors que la marée était montée d’une manière ou d’une autre.

“Dora a été vue pour la dernière fois sur le rocher appelant à l’aide”, indique le communiqué.

L’enquête a entendu le témoignage de Stewart Walker, qui a appelé le 999. Il a déclaré: “Jerry est venu vers nous et nous avons pu voir qu’il était mouillé. Je ne pense pas qu’il portait des chaussures, il était en détresse. Il nous a dit que sa petite amie était coincée au coin de la rue et elle était toujours là.

“Je suis retourné aussi loin que j’ai pu pour obtenir un signal. J’ai appelé le 999 environ quatre fois parce que le signal n’arrêtait pas de se rompre. Nous avons essayé de voir si nous pouvions utiliser nos ceintures pour contourner le rocher, Jerry criait de douleur, c’est incroyablement douloureux de courir sur les cailloux là-bas.”

M. Walker a déclaré avoir vu deux sacs à dos dans l’eau et Jerry a immédiatement sauté dedans, ce qui l’a inquiété car les conditions n’étaient pas propices à la baignade et il est rapidement ressorti.

Après l’arrivée des garde-côtes, M. Walker avait observé: “Jerry avait l’air parti, il était à plat, je m’inquiétais pour lui. Il avait l’air brisé, perdu et abandonné.”

La coroner de l’East Sussex, Laura Bedford, a lu les déclarations de l’Agence des garde-côtes maritimes qui indiquaient que plusieurs canots de sauvetage avaient été lancés ainsi qu’une équipe de sauvetage et deux hélicoptères.

Le corps de Dora a finalement été localisé et emmené à terre où la RCR a été administrée et s’est poursuivie pendant qu’elle était transportée par avion au King’s College Hospital de Londres. L’incident a duré au total une heure et 40 minutes.

L’enquête à Eastbourne a appris que les médecins avaient déclaré la mort de Dora à 16 heures après son arrivée à l’hôpital sans pouls, à 15 h 30.

L’officier du coroner David Tye a mené une enquête à Birling Gap pour voir s’il y avait des signes avant-coureurs de marée là où le couple s’était dirigé vers la plage.

Il a déclaré à l’audience: “Il y avait des panneaux indiquant” Pas de sortie à marée haute “et” Pas d’accès sûr au-delà de ce point “. Il y avait des temps de marche donnés et un horaire des marées. Il y avait des indications importantes pour avertir les marcheurs. “

M. Walker, qui visite cette zone de la plage plusieurs fois par semaine, a interrompu l’enquête pour dire: “Ces panneaux sont nouveaux. Ils avaient juste un tableau noir avec des horaires écrits.”

La coroner Mme Bradford a conclu: “L’autopsie du corps de Mme Mango a conclu que la cause du décès était une immersion dans l’eau de mer et une noyade probable.

“Ils avaient l’intention d’aller à la plage mais l’action a mal tourné et Dora est malheureusement décédée. La conclusion abrégée pour la mort de Dora Mango est une mésaventure.”