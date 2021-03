Une femme de 26 ans, qui a été violée DEUX FOIS, exhorte les femmes à porter des armes pour leur propre sécurité – et partage son histoire de vie déchirante

Une FEMME qui a été violée DEUX FOIS exhorte les femmes à porter des armes pour leur propre sécurité après «être tombées amoureuses de l’entraînement tactique».

Orin Julie, 26 ans – surnommée « la reine des armes » – a parlé de ses expériences pénibles pour sensibiliser le public en Israël.

Le gouvernement israélien a des règles très strictes concernant la possession d’armes à feu.

Mais cela n’a pas empêché Julie de promouvoir régulièrement l’autonomisation des femmes tout en brandissant des armes géantes.

Elle dirige un magasin d’accessoires pour armes à feu en ligne et souhaite que le gouvernement assouplisse les règles, afin de permettre à davantage de femmes de son pays de porter légalement une arme pour se protéger.

Julie a dit qu’elle avait été inspirée pour aider les autres après ses expériences dévastatrices.

Elle a expliqué: «J’ai été victime de viol deux fois dans ma vie, la première fois à l’âge de huit ans, j’ai été agressée sexuellement par un homme plus âgé.

«Cela m’a tellement affecté que j’ai perdu toute confiance en moi et j’ai eu peur de tout.

« Je suis devenu un enfant très calme avec peu d’amis et je me méfiais toujours des adultes, je n’avais aucune confiance en eux. »

Des années plus tard, à l’âge de 15 ans, Julie est de nouveau victime d’un viol – cette fois, prétendument aux mains d’un petit ami, âgé de 18 ans.

Elle a déclaré: «Après cela, j’ai fait tout mon possible pour l’éviter.

«Je suis devenu déprimé et je suis resté à la maison, j’ai lutté avec l’école, cela a affecté chaque partie de ma vie.»

L’adolescente de l’époque était si traumatisée qu’elle s’est sentie incapable de signaler le crime présumé aux flics à l’époque.

Ce n’est que des années plus tard que Julie a commencé à parler à sa famille et à ses amis des agressions – mais elle était contrariée que certains ne la soutiennent pas.

Depuis, elle a suivi une thérapie qui, selon elle, a énormément aidé à accepter les abus sexuels.

Julie a rejoint les Forces de défense israéliennes (FDI) à 18 ans, où elle a finalement servi pendant trois ans en tant que soldat de combat dans l’unité de recherche et de sauvetage.

Elle a appris à tirer avec une arme à feu et à se protéger, en suivant une formation au Krav Maga – un régime militaire d’autodéfense et de combat difficile.

Julie a déclaré: «Je suis tombée amoureuse de l’entraînement tactique, des armes et de l’autodéfense, et je me suis sentie autonome pour la première fois.

«Je suis devenu mon propre défenseur, mon protecteur, je me suis défendu, j’ai trouvé ma voix et je suis maintenant plus franc.

Après avoir quitté Tsahal, Julie a continué à suivre des cours d’autodéfense et a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour sensibiliser à la manière dont les femmes peuvent apprendre à se défendre.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE: Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par courrier électronique de l’organisme de bienfaisance est ouvert les jours de semaine et les week-ends pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid fournit un service de chat en direct disponible. de 10h à midi. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.

Mais elle s’inquiète du fait qu’il soit plus difficile pour les femmes de se protéger en raison des règles strictes d’Israël sur les armes à feu.

Actuellement, les vétérans des unités d’infanterie de Tsahal sont éligibles aux permis d’armes à feu, ainsi que les flics qui ont reçu une formation équivalente.

Julie affirme qu’il est beaucoup plus facile d’obtenir une arme à feu pour les hommes qui ont servi comme soldats de combat et qui ont suivi une formation de base.

Pourtant, les femmes qui ont presque la même expérience de combat doivent aller plus loin pour prouver leurs capacités.

Elle a déclaré: «J’ai pu en obtenir un parce que j’ai servi trois ans en tant que soldat de combat, puis je suis devenue instructeur de tir, mais c’était un processus long et difficile.

«Nous devons d’abord suivre une série de cours d’officiers, puis attendre un an et juste après nous pouvons suivre un cours d’instructeur de tir, mais seulement si nous travaillons dans un champ de tir.

Julie souhaite que plus de femmes en Israël – et dans le monde entier – puissent se protéger face aux taux croissants de violence en Israël, en particulier au milieu du verrouillage du coronavirus.

Elle a déclaré: «Mon pays est également confronté à de nombreuses attaques terroristes et les femmes devraient pouvoir se défendre.

«Lorsque je sors de chez moi avec une arme à feu, je me sens en sécurité et protégée et je veux que les autres femmes ressentent la même chose, qu’elles se sentent autonomes et confiantes et qu’elles soient capables de se défendre.