Une femme de 25 ans tuée dans un accident de voiture de police appelé «étoile brillante» par des amis au cœur brisé alors que deux flics sont accusés de sa mort

Une FEMME tuée dans un accident de voiture de police est restée dans les mémoires comme une “étoile brillante” par son ami au cœur brisé.

Deux policiers du Met ont été inculpés après que Shante Daniel-Folkes, 25 ans, de West Norwood, ait été renversée par une voiture de police à 23 h 20 le 9 juin de l’année dernière à Londres.

Shante Daniel-Folkes a été tuée dans un accident de voiture de police l’année dernière Crédit : Facebook

Deux flics ont été inculpés pour l’accident Crédit : Facebook

Elle marchait sur Stockwell Road à Brixton lorsqu’elle a été heurtée par la voiture conduite par le PC Nadeem Patel, 27 ans – qui a été accusé d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Pendant ce temps, le PC Gary Thomson, 30 ans, qui conduisait une voiture séparée, a été accusé de conduite dangereuse.

Le couple avait répondu à un incident d’urgence à proximité lorsque l’incident déchirant s’est produit.

Aujourd’hui, un ami se souvient de Shante comme “douce, sophistiquée, impertinente, intelligente, spéciale, étonnante, simple mais complexe, volontaire et désintéressée”.

Son copain a écrit: “Tu étais si apprécié, plein de vie, d’amour et de caractère et tu avais toute la vie devant toi, tu étais vraiment une étoile brillante.”

Au moment de l’accident, un témoin a déclaré à MyLondon : “J’ai entendu une forte détonation et j’ai regardé par les fenêtres de mon appartement et j’ai vu une fille par terre et ils ont commencé à lui faire la RCR.

“Ils ont essayé de lui faire de la RCR pendant plus d’une demi-heure, puis ils ont couvert son corps.”

Pendant ce temps, un autre témoin a déclaré au Mirror: “C’était terrifiant d’être témoin. Je ne pouvais pas beaucoup dormir, alors je suis allé sur le balcon pendant la nuit.

«Les équipes médico-légales sont arrivées et ont couvert la scène avec une petite tente, et à 5 heures du matin, elles ont tout nettoyé. Je suis toujours choqué et triste. Prières pour sa famille et ses amis.”

Les résidents locaux ont laissé des lys roses sur les lieux après l’accident mortel.

Les deux flics doivent se présenter au tribunal de première instance de Westminster le lundi 17 octobre.

Le Bureau indépendant de la conduite de la police a déclaré: “Les accusations sont liées à un incident survenu le 9 juin de l’année dernière au cours duquel Shante Daniel-Folkes, 25 ans, a été heurtée par un véhicule de police conduit par PC Patel sur Stockwell Road à Brixton.

“PC Thomson était dans un véhicule de police séparé. Les deux agents répondaient à un incident d’urgence à ce moment-là.

“Mme Daniel-Folkes est malheureusement décédée sur les lieux de la collision et nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.

Notre enquête s’est terminée en mai 2022, lorsque nous avons fourni un dossier de preuves au Crown Prosecution Service (CPS) qui a autorisé les accusations.”

La police métropolitaine a déclaré que les agents étaient tous deux actuellement en fonctions restreintes.