Une femme de 25 ans décède 11 mois après s’être cassé le cou lorsque “Southwest Airlines a refusé de l’aide et elle a été éjectée d’un fauteuil roulant”

Une femme HANDICAPÉE qui aurait été paralysée après être tombée d’un pont à réaction de Southwest Airlines est décédée 11 mois après l’accident.

Gaby Assouline, 25 ans, s’est cassé le cou lorsque son fauteuil roulant aurait été attrapé et elle a été jetée sur la tête après que le personnel a refusé son aide, a affirmé sa famille dans un procès.

Assouline avait 24 ans lorsqu’elle a subi un accident qui l’a laissée paralysée de la taille aux pieds Crédit : Facebook

Sa famille a créé une page GoFundMe où ils ont demandé de l’aide et partagé ce qui lui était arrivé Crédit : GoFundMe

La famille d’Assouline était déjà impliquée dans le procès avec la compagnie aérienne avant sa mort dimanche.

Assouline souffrait d’une maladie génétique qui affectait sa mobilité, mais elle n’utilisait son fauteuil roulant que pour des trajets plus longs avant l’accident, a déclaré sa famille.

Elle a passé 11 mois à l’hôpital après l’accident et ne pouvait communiquer qu’avec ses yeux avant de mourir, selon sa famille.

« Gaby n’était pas seule à la fin », lit-on sur la page GoFundMe de la famille.

“Nous avons tous été bénis d’être à son chevet, pleurant, priant et partageant les histoires de Gaby.”

Selon le New York Post, le procès exigeait que Southwest Airlines paie intégralement le traitement d’Assouline et recherchait également une compensation en raison de ses souffrances.

Il a déclaré que l’accident d’Assouline s’est produit en février 2022, alors qu’il voyageait du sud de la Floride à Denver.

Elle était en fauteuil roulant électrique et a demandé de l’aide à un employé pour rejoindre l’avion.

Le procès prétend que l’employé a rejeté la demande d’aide d’Assouline.

Assouline est montée à bord du pont à réaction lorsque la chaise a heurté une jonction et s’est renversée, la jetant.

Elle aurait atterri sur la tête et aurait été paralysée de la tête aux pieds.

“J’ai reçu un appel de l’officier sur les lieux qu’elle avait subi une chute dévastatrice à l’aéroport et qu’elle était transportée d’urgence à l’unité de soins intensifs”, a écrit sa mère, Sandra Assouline, sur sa page GoFundMe.

“Rien ne pouvait me préparer à voir ma fille dans ce lit d’hôpital, inconsciente, avec autant de tubes attachés à elle, aidant à la stabiliser.”

Assouline souffrait d’une maladie rare appelée fibrodysplasie ossifiante progressive, qui transforme le tissu musculaire en os, affectant sa mobilité.

Lorsqu’elle a été sollicitée pour un commentaire, Southwest Airlines a déclaré: “Southwest présente ses sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux dont la vie a touché Mme Assouline.”

“Nous avons un engagement de plus de 51 ans à prendre soin de nos employés et de nos clients et restons engagés avec les parties impliquées.”

La compagnie aérienne affirme qu’Assouline a nié l’aide qui lui a été offerte par l’un de ses employés.

Auparavant, la compagnie aérienne avait reconnu le procès d’Assouline.

“La principale priorité de Southwest Airlines est la sécurité de nos employés et de nos clients, tant au sol que dans les airs”, a déclaré un porte-parole du Dallas Morning News.

“Nous avons examiné le récit initial de la cliente sur son expérience de voyage et avons proposé une réponse directement aux personnes concernées.”