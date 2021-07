Une femme de 24 ans s’est fait amputer les bras et les jambes après une horrible infection à la méningite qui a totalement effondré ses reins

Une FEMME qui a attrapé une maladie du sang mortelle s’est fait amputer les bras et les jambes.

Beyza Dogan, 24 ans, était une infirmière dentaire vivant à Cologne, en Allemagne, lorsqu’elle a contracté une infection rare appelée méningococcie il y a quatre ans.

Beyza Dogan, 24 ans, a attrapé une maladie du sang rare alors qu’elle vivait en Allemagne Crédit : Flash info

Beyza a eu un empoisonnement du sang et s’est fait amputer les bras et les jambes Crédit : Flash info

L’expatriée turque dit qu’elle espère avoir une double greffe de bras « dès que possible » Crédit : Flash info

La maladie a attaqué ses reins, entraînant un empoisonnement du sang et lui coupant les bras et les jambes.

La jeune femme a été sauvée lorsque sa mère Mihriban, 54 ans, a fait don d’un rein il y a deux ans et a incité Beyza à commencer à rechercher une greffe de bras double.

Cela a ramené la jeune femme de 24 ans dans son pays natal d’Antalya, en Turquie, où elle a rencontré le professeur Omer Ozkan, conférencier à la faculté de médecine de l’Université d’Akdeniz et chirurgien de renommée mondiale spécialisé dans les greffes du bras et du visage.

Après divers tests, Beyza a été mise sur liste d’attente.

Le Dr Levent Yilmaz, médecin généraliste local de Beyza en Turquie, a déclaré : « Lors de ses contrôles, j’ai pensé que l’endroit le plus approprié pour les greffes de membres multiples était l’hôpital universitaire d’Akdeniz.

« Et j’ai immédiatement rencontré le Dr Omer Ozkan et pris rendez-vous avec lui pour Beyza », a-t-il déclaré.

Le Dr Ozkan a déclaré que l’ancienne expatriée « continue sa vie, mais elle a certains problèmes » liés à ses prothèses.

« Elle semble motivée et disposée à subir des greffes de membres. C’est une patiente appropriée pour les indications.

« Il n’y a pas de problèmes avec les tests jusqu’à présent. Lorsque cela sera jugé approprié, elle sera placée sur la liste des greffes.

« Quand un donneur approprié est trouvé, il n’y a pas d’obstacle en termes de transplantation pour Beyza. »

Beyza a reçu un rein de sa mère de 54 ans Crédit : Flash info

L’infirmière dentaire est retournée en Turquie pour se faire opérer Crédit : Flash info

Le Dr Ozkan a déclaré que quelque 43 patients attendaient déjà une greffe de bras double au Centre de transplantation d’organes en Turquie.

Beyza, d’autre part, a déclaré qu’elle avait en grande partie surmonté l’épreuve d’il y a quatre ans et qu’elle était prête à continuer sa vie.

« Le Dr Omer Ozkan est très expérimenté dans ce domaine. Je suis très heureuse et j’attends avec impatience sa bonne nouvelle. Mon seul rêve est de me faire opérer le plus tôt possible », a-t-elle déclaré.

La méningococcie est évitable par la vaccination et touche environ 330 000 personnes dans les pays en développement.

Elle est surtout connue comme une cause de méningite, mais peut aussi être le résultat d’une septicémie et peut être mortelle si elle n’est pas traitée.