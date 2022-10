Une femme de 24 ans qui a «violé et torturé» une fille de 12 ans a dit aux médecins «Je reviendrai… vous ne savez pas de quoi je suis capable»

UNE FEMME qui aurait violé et torturé une écolière de 12 ans a agressé des médecins il y a trois ans et les a avertis froidement : “Je reviendrai – vous ne savez pas de quoi je suis capable.”

Des détails inquiétants concernant le passé de Dahia B. ont continué d’émerger après son arrestation en lien avec la mort horrible de Lola Daviet.

Dahia B. a été photographiée pour la première fois depuis son arrestation en lien avec l’horrible meurtre 1 crédit

Lola Daviet, 12 ans, a été retrouvée ligotée et bâillonnée dans une valise près de chez elle à Paris 1 crédit

Des images de vidéosurveillance effrayantes ont capturé le jeune homme de 24 ans avec Lola à côté de la maison de l’écolière 1 crédit

Elle a été accusée de meurtre, de viol et de torture après avoir prétendument tranché la gorge du jeune et placé son cadavre souillé dans une valise au début du mois.

L’immigrant algérien – qui était en France illégalement – a maintenant été photographié pour la première fois.

Une vidéo TikTok, confirmée comme étant Dahia B., montre la jeune femme de 24 ans chantant une chanson pop alors qu’elle regarde par la fenêtre d’une tour parisienne.

Alors que l’enquête sur le meurtre d’horreur de Lola se poursuit, les médecins ont révélé d’autres détails troublants sur une rencontre passée avec Dahia B.

Ils ont dit aux détectives que le chrétien évangélique souffrait de graves problèmes psychologiques qui ont provoqué des actes de violence soudains.

Dahia B. a été soignée le 31 juillet 2019, avant que les agents de santé ne disent qu’elle a commencé à les attaquer.

“Elle a refusé de payer le traitement, puis est devenue extrêmement violente – s’en prenant à deux secrétaires médicales”, a déclaré une source chargée de l’enquête.

“Elle n’arrêtait pas de dire qu’elle n’avait pas demandé le traitement et qu’elle ne voulait donc pas le payer.

“L’une des secrétaires était couverte d’ecchymoses et a riposté, perdant par la suite son emploi.”

Lorsque la meurtrière présumée a été expulsée du cabinet médical, elle a laissé le personnel avec un avertissement sévère.

Dahia B. a crié aux médecins : “Je reviendrai, vous ne savez pas de quoi je suis capable.”

Malgré l’explosion, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a confirmé cette semaine que Dahbia B. “n’était pas connue de la police”.

Sa famille et ses amis l’ont décrite comme une chrétienne pieuse qui était de plus en plus attirée par l’évangélisation.

Un ex-petit ami a déclaré: “Elle était obsédée par l’église et la croix.”

Le meurtre de Lola a incité l’extrême droite française à accuser le gouvernement d’être trop indulgent en matière d’immigration.

MEURTRE DÉPRAVÉ

Dahbia avait un visa d’étudiant pour visiter la France, mais il avait expiré au moment du meurtre de Lola.

Le corps de la jeune fille a été retrouvé ligoté et bâillonné dans la valise près de l’immeuble où elle vivait avec ses parents.

Les chiffres 1 et 0 étaient également horriblement gribouillés sur sa poitrine.

Un examen post-mortem a conclu que Lola était morte d’asphyxie à la suite d’une attaque physique qui comprenait un couteau utilisé pour couper son corps.

Ses parents avaient signalé sa disparition vendredi, après avoir craint qu’elle n’ait été kidnappée alors qu’elle ne revenait pas de l’école.

Des images de vidéosurveillance montrent à la fois le meurtrier présumé et sa victime à côté des appartements dans lesquels vivaient Lola.

Dahbia B. a été arrêtée le 15 octobre au domicile de sa sœur à Bois-Colombe, dans la banlieue nord de Paris.

Avant les funérailles de Lola cette semaine, sa famille a publié une déclaration disant que les gens devraient “cesser immédiatement d’utiliser le nom et l’image de notre enfant à des fins politiques”.

Le président Emmanuel Macron a qualifié le meurtre de “mal extrême” et d’exemple “étourdissant” de ce dont certaines personnes dans la société étaient capables.

Le tueur présumé a été vu en train de chanter une chanson pop dans son appartement parisien dans un TikTok 1 crédit

Le suspect a été vu en train d’entrer dans l’immeuble où vivait Lola 1 crédit