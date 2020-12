Une femme de New York a programmé sa note de suicide déclarant qu’elle « n’avait plus mal » à publier sur Instagram le jour après avoir sauté à la mort de la sculpture du navire à Hudson Yards.

Yocheved Gourarie, 24 ans, de Brooklyn, est décédée le 22 décembre après être tombée de la sculpture à pied de 150 pieds vers midi, a déclaré la police au Village Sun.

Le lendemain, le 23 décembre, sa note de suicide apparente a été partagée dans une publication posthume sur son compte Instagram.

Yocheved Gourarie, 24 ans, a programmé cette photo et un message d’adieu pour être mis en ligne sur Instagram le lendemain de sa mort de la sculpture Vessel de New York à Hudson Yard

La publication Instagram de Gourarie a averti ses abonnés de s’asseoir avant de lire la légende

Gourarie a mis fin à sa publication posthume sur Instagram en notant qu’elle « ne souffre plus »

Gourarie a noté qu’elle avait prévu que son dernier message – une photo d’elle-même avec son visage tourné vers le soleil accompagnée d’une longue légende – soit mis en ligne sur les réseaux sociaux à la suite de sa mort.

En haut du message, qui a été partagé avec ses 891 abonnés, Gourarie a ajouté un avertissement dans toutes les lettres majuscules, notant que les informations contenues dans le message étaient « sensibles et choquantes » et suggérant aux gens de « s’asseoir avant de le lire ».

Gourarie a alors écrit: «Hé. C’est assez surréaliste, n’est-ce pas? On pourrait dire inconfortable. Discordant. Fermez simplement l’application maintenant si vous le souhaitez. Je suppose que si vous ne savez pas maintenant, vous devriez probablement vous asseoir.

«Si vous lisez ceci, je suis parti. Soit ça, soit je suis incapable de travailler à l’hôpital, donc je ne peux pas supprimer ce message programmé. J’espère vraiment que non.

Gourarie a écrit qu’elle « ne voulait pas entrer dans les raisons pour lesquelles je suis parti, mais il y en a certainement plus de treize », faisant référence au roman populaire pour jeunes adultes et à la série télévisée Netflix, 13 Reasons Why, sur les élèves du secondaire dans le sillage du suicide d’un camarade de classe.

Les précédents messages de Gourarie sur les réseaux sociaux indiquaient qu’elle souffrait d’anorexie et de dépression et qu’elle était récemment revenue d’un traitement thérapeutique hospitalier.

Gourarie est la deuxième personne à avoir sauté vers la mort du Vessel (photo), une sculpture de 16 étages à pied dans le Hudson Yard de New York.

Des articles précédents sur le compte Instagram de Gourarie faisaient référence au fait qu’elle luttait contre l’anorexie et la dépression, tout en plaidant pour la santé mentale.

En mai 2019, elle a écrit qu’elle avait finalement commencé à chercher de l’aide pour sa dépression et qu’elle se demandait si je pouvais changer. Je me demande si je veux changer. Mais il y a une chose que je sais: je ressens à nouveau de petites joies.

Plusieurs de ses vidéos TikTok publiées ces derniers mois semblaient adopter une approche humoristique des séances de thérapie et faisaient également référence au dépassement des pensées suicidaires. Ses dernières vidéos présentaient son chant et sollicitaient des conseils d’amélioration.

Dans son dernier post Instagram, Gourarie a écrit qu’elle avait programmé une « note à envoyer à mes parents à titre posthume » qui comprenait plus de détails sur sa décision apparente de se suicider.

Elle a reconnu que publier une note de suicide publique sur Instagram pouvait causer de la douleur à ses parents.

«Je ne veux pas faire ça, je veux juste laisser ma dernière marque sur ce monde», a écrit Gourarie.

«Vous avez tous rendu ma vie tellement plus remplie, plus brillante et plus heureuse qu’elle ne l’aurait été sans vous. Ton soutien, tes encouragements, tes câlins, tes invitations, tes sourires, tes textes, tu me tagges dans des mèmes que tu crois que je trouverais drôle.

Elle a poursuivi en disant: «Aucun de vous n’aurait pu faire quoi que ce soit – ou faire plus – pour empêcher que cela se produise. Vous avez tous fait de votre mieux et je vous en suis éternellement reconnaissant. J’espère que vous trouverez un certain réconfort en sachant que je n’ai plus mal.

Elle a terminé le message en écrivant «Je t’aime».

Selon ses vidéos TikTok, Gourarie s’était rendue dans l’Utah pour un traitement hospitalier pour son trouble de l’alimentation en août et était revenue à New York fin octobre, après avoir vu sa date de sortie reportée de deux semaines.

Gourarie était une élève brillante, qui était major de sa promotion au lycée Shalhevet. Elle a ensuite obtenu un 4.0 GPA du Macauly Honors College à CUNY, selon le Village Sun.

Elle avait passé les deux dernières années et demie en stage au National Yiddish Theatre Folksbiene de New York.

Gourarie est désormais la deuxième personne à s’être suicidée en tombant du navire depuis son ouverture en mars 2019.

En février, Peter DeSalvo, un étudiant du Connecticut, 19 ans, a sauté du haut de la sculpture de 16 étages.

Appelez la hotline sans frais 24 heures sur 24 de la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255); ATS: 1-800-799-4TTY (4889)