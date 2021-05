Une femme de 24 ans meurt d’un cancer en tenant la main de son petit ami alors qu’on lui a dit que son état était guérissable

Une JEUNE femme est décédée d’un cancer en tenant la main de son petit ami, alors qu’on lui a dit il y a moins d’un an que son état était guérissable.

Demi Morrison, 24 ans, s’est échappée en tenant la main de son petit ami, Andrew Charleston, qui avait promis de rester à ses côtés pendant sa maladie.

Andrew a déclaré: « Demi était l’amour de ma vie, de mon monde entier et plus encore » Crédits: NCJMedia

Andrew a juré de rester avec Demi jusqu’à la fin Crédits: NCJMedia

Son fidèle compagnon avait refusé de la quitter dans ses derniers jours, déterminé à tenir sa promesse jusqu’au bout.

Le joueur de 24 ans a déclaré: « Demi était l’amour de ma vie, de mon monde entier et plus encore. »

«Nous étions essentiellement ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à hier, quand Dieu m’a enlevé ma belle princesse», a-t-il déclaré.

«Cela m’a brisé mais je lui ai tenu ma promesse de lui tenir la main jusqu’au bout et c’est ce que j’ai fait.

«Elle a pris son dernier souffle pendant que je tenais sa main droite et en touchant doucement sa tête, je lui ai dit de ne pas abandonner encore.

« Mais elle ne pouvait plus se battre. Elle s’était battue et combattue et avait prouvé que tous les médecins au cours des 14 jours que nous avons passés à l’hôpital avaient tort. Elle est une sur un million – je ne pourrais jamais aimer personne comme j’aime Demi et cet amour ne mourra jamais. «

Le couple avait fréquenté l’école Benfield School ensemble, à Newcastle, et était resté en contact au fil des ans.

Leur relation est passée d’une amitié à plus, après qu’Andrew soit rentré à la maison après une soirée pour trouver Demi qui l’attendait.

Ils étaient inséparables depuis.

Des médecins avaient dit à Demi il y a moins d’un an que son cancer était peut-être guérissable.

Mais mercredi, quelques jours seulement après avoir appris qu’elle avait encore des mois à vivre, elle est décédée.

Selon les rapports de Chronicle Live, des hommages ont afflué d’amis et de membres de la famille.

Lauren Bruce, une amie d’enfance qui a grandi avec Demi en Byker, se souvient avoir campé ensemble comme enfants.

Demi est décédée quelques jours à peine après avoir appris qu’il lui restait encore des mois Crédits: NCJMedia

Elle a dit que la perte de Demi a volé le monde d’une « petite dame spéciale ».

« Tu étais la fille la plus drôle que j’aie jamais rencontrée, la vie et l’âme de la fête – la petite Demi Morrison effrontée », a écrit Lauren.

«Tu t’es battu si longtemps… j’espère que tu es en paix maintenant belle.

Lauren avait récemment a lancé une page Just Giving pour aider à couvrir les frais funéraires.

Le cancer de Demi avait commencé par un sarcome à la jambe – qui avait initialement été oublié alors qu’elle vivait en Écosse.

Il a été diagnostiqué à son retour dans le nord-est et les médecins l’ont opéré, espérant qu’elle pourrait le battre.

Mais dans un coup cruel, on lui a dit – à peine trois jours avant Noël – que c’était terminal.

On lui a d’abord dit qu’il lui restait entre deux et cinq ans, mais cela a été raccourci à quelques mois à peine, après que les médecins ont découvert que le cancer s’était propagé et avait ravagé son corps.

Natalie Graham a également rendu hommage à sa «belle meilleure amie».

« Je n’oublierai jamais les souvenirs passés avec vous toutes ces années, les larmes, les fêtes, les chutes et les rires que nous avons passés ensemble », a-t-elle déclaré.

« Le ‘effronté Demi de Byker’, comment quelqu’un pourrait-il ne pas t’aimer. Tu étais incroyable. »

On a dit que Demi et Andrew venaient juste d’emménager ensemble dans un appartement de Heaton.

La sœur de Demi, Natasha Morrison, a déclaré: «Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi ici, tu étais ma vie, mon âme et ma petite meilleure amie.

« J’espère que vous êtes en paix maintenant et que toute la douleur est partie. Ce n’est pas pour toujours, c’est juste au revoir jusqu’à ce que nous nous revoyions. »

Des amis ont juré de se rassembler autour d’Andrew et se sont tous regroupés pour aider à faire les funérailles de Demi, qu’elle avait planifiées au cours de ses derniers mois, l’occasion qu’elle avait voulue.

Son dernier souhait aurait été d’être emmené au service à cheval et en calèche, avec des personnes en deuil vêtues de rose.

La chanson qu’elle veut jouer est Dancing in the Sky.