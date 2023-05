Une femme de 24 ans et deux hommes de 27 ans arrêtés pour meurtre alors qu’un homme de 30 ans décède après avoir été retrouvé blessé sur l’île de Wight

Une FEMME et deux hommes ont été arrêtés pour le meurtre d’un homme de 30 ans sur l’île de Wight.

La police a été appelée dans les premières heures de dimanche à une adresse à Park Road, Ryde, où l’homme était soigné par des ambulanciers paramédicaux.

Un homme a été tué sur Park Road, Ryde

Il est décédé alors qu’il était transporté à l’hôpital.

Deux hommes, de Sandown et Ryde, tous deux âgés de 27 ans, et une femme de 24 ans, de Shanklin, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre.

La famille de la victime a été informée et est soutenue par des officiers spécialisés, a déclaré un porte-parole de la police du Hampshire et de l’île de Wight.

Il a déclaré: « Les détectives enquêtant sur la mort d’un homme à Ryde ont eu plus de temps pour interroger deux hommes et une femme qui sont actuellement en garde à vue.

« Ils restent en détention aujourd’hui suite à un mandat de détention supplémentaire délivré par le tribunal.

« Cela permet à l’équipe d’enquêteurs de disposer de 32 heures supplémentaires pour poursuivre leurs enquêtes pendant que les suspects restent détenus.

« Au fur et à mesure que notre enquête progresse, nous aimerions entendre toute personne à qui nous n’avons pas encore parlé et qui dispose d’informations susceptibles d’aider nos enquêtes, aussi petites ou insignifiantes qu’elles puissent paraître.

« Nous apprécions que l’incident ait eu lieu aux premières heures du matin, mais peut-être que vous vivez à proximité et que vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait être lié? Ou peut-être que vous vivez dans la région et que vous avez des images de vidéosurveillance ou de sonnette Ring et que vous n’avez pas encore parlé aux officiers? »

L’inspecteur-détective en chef Andrea Douglas a déclaré: « Nos pensées restent avec la famille de l’homme aujourd’hui alors que nous continuons à travailler dur pour comprendre les circonstances exactes de ce qui s’est passé. »