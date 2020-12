Une mère de Houston qui se dit remplie de regret de ne pas avoir empêché sa fille de 24 ans de se remettre avec son petit ami « abusif » quelques jours avant qu’il ne la tue dans un meurtre-suicide a souffert davantage le jour de Noël lorsque son fils est décédé d’un surdosage apparent.

Claudia Sanchez a déclaré à KTRK-TV que sa fille de 24 ans, Itzell Sanchez, s’était récemment remise avec un homme de 21 ans qui était physiquement et émotionnellement violent envers elle.

Deux jours plus tard, Itzell a été retrouvée morte aux côtés de son petit ami dans une Ford Mustang noire qui était garée près d’un complexe d’appartements dans l’ouest de Houston avant l’aube de mercredi.

Des amis de la famille ont annoncé vendredi que le frère d’Itzell, Gerardo «Jerry» Figueroa, était décédé d’une overdose de drogue – moins de 48 heures après le meurtre tragique d’Itzell.

Le petit ami d’Itzell a été identifié par deux de ses amis sur Facebook comme étant Norge Dominguez, bien que les autorités n’aient pas confirmé son identité.

Karina Ramirez, qui s’identifie comme une sœur aînée de Dominguez, a créé un compte GoFundMe pour aider la famille à payer les frais funéraires.

DailyMail.com a sollicité les commentaires de Ramirez sur les allégations selon lesquelles son frère aurait été abusif envers Itzell Sanchez.

Itzell Sanchez (à gauche), 24 ans, et son petit ami, Norge Dominguez (à droite), 21 ans, sont représentés ci-dessus. La police de Houston a déclaré qu’Itzell avait été abattu par un homme alors qu’ils étaient engagés dans une dispute dans une Ford Mustang noire garée avant l’aube mercredi. L’homme, qui n’a pas été identifié, a ensuite retourné l’arme contre lui-même et s’est suicidé, selon les enquêteurs.

Des amis d’Itzell (photo) ont déclaré que Dominguez l’avait tuée. Ils l’ont accusé d’être violent envers elle

Le meurtre-suicide a eu lieu près d’un complexe d’appartements à l’ouest de Houston où vivait l’un des amis d’Itzell. La police est vue ci-dessus près du site de la fusillade tôt mercredi matin

La page Facebook de Norge Dominguez montre une photo de couverture qui présente un selfie de lui aux côtés d’Itzell Sanchez.

«Je t’aime», a écrit Itzell en réponse à la photo de la semaine dernière. Le message comprenait un emoji souriant avec trois petits coeurs plaqués sur son visage.

La police de Houston a déclaré qu’il semblait qu’Itzell ait été mortellement abattu par l’homme avant de retourner l’arme contre lui-même. Les deux ont été déclarés morts sur les lieux.

Le coroner n’a pas encore identifié officiellement l’homme décédé.

Des témoins ont déclaré avoir entendu des cris alors que le couple se disputait quelques instants avant que des coups de feu ne retentissent, selon les enquêteurs.

Une femme a été entendue crier « Non » à plusieurs reprises avant que le coup de feu ne soit entendu, ont déclaré les enquêteurs.

Claudia Sanchez a déclaré qu’elle était remplie de regret de ne pas être intervenue avec plus de force pour protéger sa fille d’une relation toxique.

«Je le regrette», a déclaré Claudia à KTRK-TV.

La mère d’Itzell, Claudia Sanchez (photo à gauche jeudi et à droite l’année dernière), a déclaré qu’elle regrettait de ne pas avoir fait plus pour empêcher sa fille de se remettre avec Dominguez.

«Je le ferai toute ma vie parce que j’ai vu les signes. Je n’ai rien fait à ce sujet.

Itzell avait brièvement rompu avec son petit ami, mais a récemment informé sa mère qu’elle reprendrait la relation malgré ses objections.

Elle a dit à sa mère qu’elle était amoureuse.

«Il la frappait et la culpabilisait pour l’avoir frappée», a déclaré Claudia.

« Nous avons continué à dire à ma fille de rester à l’écart de ce gars, il n’est pas bon. »

Claudia a reçu un appel téléphonique tôt mercredi lui demandant de se présenter sur les lieux du crime dans l’ouest de Houston.

«J’ai vu deux personnes dans ces sacs noirs et j’ai dit:« Ma fille est-elle dans ces sacs? » et ils ont dit oui, dit la mère endeuillée.

Claudia a dit qu’Itzell et son petit ami étaient tous les deux à une fête. Peu de temps après, ils se sont rendus dans un complexe d’appartements où vivait l’un des amis d’Itzell.

‘[My daughter] avait un beau sourire et maintenant je ne reverrai plus jamais ce sourire », a déclaré Claudia.

Après s’être brièvement séparé, Itzell s’est récemment retrouvé avec Dominguez (photo)

La semaine dernière, Itzell a écrit « Je t’aime » en réponse à la photo de couverture des deux que Dominguez a présentée sur son compte Facebook

Karina Ramirez, qui s’identifie comme la sœur aînée de Dominguez, a lancé un GoFundMe pour aider la famille à payer les frais funéraires

Jeudi, Josh Espinal, qui s’identifie comme un ami qui a déjà fréquenté Itzell, a écrit un article en hommage à la jeune femme. Il accuse également avec colère Dominguez d’être abusif à son égard

Gabriela Fajardo, une femme qui s’identifie comme une amie d’Itzell Sanchez, s’est également adressée à Facebook mercredi et a accusé Dominguez d’avoir abusé et tué sa petite amie.

«À chaque minute de ma vie, elle me manquera pour toujours.

Un GoFundMe a été mis en place pour aider la famille à payer les frais funéraires.

La personne qui a mis en place l’effort de financement participatif a publié une autre page GoFundMe affirmant que le frère d’Itzell, Gerardo ‘Jerry’ Figueroa, était décédé vendredi.

«Cette semaine, le paradis a gagné deux anges», a écrit Jocelyn Espinoza sur GoFundMe.

«Mercredi 23 décembre, Itzell et aujourd’hui vendredi 25 décembre, Jerry.

«Les mots ne peuvent pas expliquer la douleur que traverse la mère.

« Elle a perdu deux enfants en l’espace de 2 jours. Maintenant, elle doit planifier deux funérailles.

Josh Espinal a publié vendredi une photo d’ambulanciers chargeant le corps de Figueroa dans une ambulance.

«S’il vous plaît, gardez cette famille en prière», a écrit Espinal dans la légende.

Espinal a déclaré à des amis sur Facebook que Figueroa était mort d’une overdose de drogue.

Jeudi, Espinal a écrit un article en hommage à Itzell, avec qui il prétend être sorti avant de commencer à sortir avec Dominguez.

Un ami de la famille a publié un autre GoFundMe disant que le frère d’Itzell, Gerardo ‘Jerry’ Figueroa, était décédé le jour de Noël, deux jours après le meurtre de sa sœur.

Espinal a déclaré à des amis sur Facebook que Figueroa était mort d’une overdose de drogue. Il a publié vendredi une image du corps de Figueroa chargé dans une ambulance par un premier intervenant.

Dans une légende remplie de jurons, Espinal a exprimé sa colère contre Dominguez.

« Il y a deux ans, le 23 de ce mois, j’ai commencé à sortir avec Itzell Destiny Sanchez et maintenant, deux ans plus tard, le 23 hier, sa vie a été enlevée par son faible pute de Norge Dominguez il a écrit.

Espinal a dit que « les relations toxiques a ** n’en valent pas la peine, lisez les signes, aucune salope ne devrait jamais vous imposer la main, et je dis que b **** cuz il n’est pas un homme, prenez des balles et combattez *** nous avons riposté.8

Gabriela Fajardo, une femme qui s’identifie comme une amie d’Itzell Sanchez, s’est également adressée à Facebook mercredi et a accusé Dominguez d’avoir abusé et tué sa petite amie.

«Madame, je vous en supplie, soyez conscient de votre environnement, voyez les signes, écoutez les personnes qui vous aiment !! A écrit Fajardo.

«Mon bébé, mon amour nous a été enlevé ce matin. Je ne la reverrai plus jamais et tout cela à cause d’une pute manipulatrice jalouse de Norge Dominguez.