À la suite des textes, Hammer a ensuite été abandonné par son agence de talent WME et son publiciste personnel, et a également été renvoyé de deux films de haut niveau – Shotgun Wedding et The Offer.

Le 24 avril 2017, Armie Hammer m’a violée violemment pendant plus de quatre heures à Los Angeles, au cours desquelles il m’a frappé à plusieurs reprises la tête contre un mur, me meurtrissant le visage. Il a également commis d’autres actes de violence contre moi auxquels je n’ai pas consenti. Par exemple, il m’a battu les pieds avec une récolte pour qu’ils me fassent mal à chaque pas que je faisais la semaine prochaine. Pendant ces quatre heures, j’ai essayé de m’échapper mais il ne m’a pas laissé faire. Je pensais qu’il allait me tuer. Il est ensuite parti sans se soucier de mon bien-être.

Avec le recul, il est maintenant clair pour moi qu’il employait des tactiques de manipulation afin d’exercer un contrôle sur moi, jusqu’à ce que je commence à me perdre. Il mettait souvent à l’épreuve ma dévotion envers lui, enlevant et traversant sournoisement mes limites, alors qu’il devenait de plus en plus violent.

