Une femme de 23 ans a comparu devant le tribunal aujourd’hui accusée de meurtre après qu’un père « heureux » a été retrouvé mort le jour du Nouvel An dans une maison de l’Essex.

Paul Fletcher, 30 ans, connu de ses amis sous le nom de « Dod », est décédé dans la propriété de Rayleigh après avoir été découvert sans réponse aux premières heures du 1er janvier.

Ce matin, Hannah Sindrey, 23 ans, qui habitait sur la même route de Worcester Drive, a comparu à Chelmsford Magistrates ‘Court, vêtue de rouge.

La police d’Essex a déclaré qu’une femme de 25 ans de Basildon, également arrêtée pour meurtre, avait été libérée sous caution en attendant de nouvelles enquêtes.

Les détectives ont ajouté qu’un homme de 39 ans qui a également été arrêté pour meurtre a maintenant été libéré sans inculpation.

Paul Fletcher, 30 ans, connu de ses amis sous le nom de « Dod », est décédé dans une propriété de Rayleigh, Essex

M. Fletcher est décédé après avoir été retrouvé insensible à la maison aux premières heures du 1er janvier

Au tribunal aujourd’hui, Sindrey n’a parlé que pour confirmer son nom, son âge et son adresse. Le greffier du tribunal a déclaré que le tribunal d’instance n’avait pas le pouvoir de traiter l’infraction.

Sindrey a appris qu’elle comparaîtrait à la cour de la Couronne dans les prochains jours. Le greffier lui a dit que le tribunal de la Couronne examinerait si elle était admissible à une mise en liberté sous caution.

S’adressant à Sindrey, le président du banc a déclaré: « Cette affaire sera renvoyée au tribunal de la Couronne dans les 48 prochaines heures. »

Marco Guarnieri, en défense, a comparu dans la salle d’audience tandis que le procureur Lesley Chipps a comparu par appel vidéo. La date de la prochaine audience n’a pas encore été confirmée.

La sœur de M. Fletcher a déclaré sur les réseaux sociaux la semaine dernière: « RIP petit frère. Je sais que nous ne nous voyons (pas) d’accord la plupart du temps mais tu es toujours mon petit frère et je t’aime. Je souhaite que nous ayons fait la paix. Je t’aime toujours.

M. Fletcher a été déclaré mort au domicile de Worcester Drive à Rayleigh le 1er janvier

Un policier avec un chien patrouille devant la maison de Rayleigh le jour du Nouvel An

Son amie Crystalann Kelly, 35 ans, a déclaré au Evening Standard: « Si quelqu’un avait besoin d’aide, il serait là pour les aider. Il va me manquer, ainsi que tous ses amis et sa famille.

« Tous nos amis publient à ce sujet, son ex et la mère de son enfant m’ont dit que c’était vrai. Il a 30 ans, il a été emmené bien trop tôt.

« Il a toujours été un garçon joyeux et nous avons toujours rigolé et plaisanté. C’est un père formidable pour son fils et je suis désolé pour lui en cette triste période.

Un parent a déclaré au Sun que M. Fletcher était « incroyablement passionné par le soutien à sa famille et à ses amis », ajoutant: « Il ne laisserait jamais quelqu’un s’en passer ».

La police d’Essex pense que toutes les personnes impliquées se connaissaient. Des experts légistes et un agent avec un chien ont été photographiés à l’extérieur de la propriété après le décès.

Des experts légistes et un agent avec un chien ont été photographiés à l’extérieur de la propriété le 1er janvier

La police d’Essex a initialement arrêté trois personnes en relation avec le meurtre du jour de l’An

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré ce matin: «Une femme comparaîtra devant le tribunal aujourd’hui, lundi 4 janvier, pour faire face à une accusation de meurtre.

Hannah Sindrey, 23 ans de Worcester Drive, Rayleigh comparaîtra au tribunal de première instance de Chelmsford pour faire face à l’accusation.

Les agents ont été appelés à une adresse à Worcester Drive, Rayleigh aux premières heures du jour de l’An. Un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé insensible à l’intérieur de la propriété et est malheureusement décédé plus tard.

Une femme de 25 ans de Basildon, également arrêtée pour meurtre, a été libérée sous caution dans l’attente de nouvelles enquêtes.

«Un homme de 39 ans, également arrêté pour meurtre, a été libéré sans inculpation.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler l’équipe des crimes majeurs au 101 et de citer l’incident 147 du 1er janvier. Ou Appelez Crimestoppers de manière anonyme au 0800555111.