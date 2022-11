Une femme de 23 ans envisage d’épouser un partenaire de 71 ans et partage son dilemme sur Reddit

En amour, l’âge n’est qu’un chiffre. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui veut passer le reste de sa vie avec quelqu’un qui a presque 50 ans de plus qu’eux ? Récemment, une femme de 23 ans a partagé son désir d’épouser son partenaire de 71 ans, mais elle était un peu confuse. Ainsi, elle a partagé ses pensées contradictoires sur Reddit, à la recherche de réponses.

Le Mirror a rapporté que l’homme de 71 ans avait posé des questions à la femme sur le mariage et voulait savoir si elle y serait ouverte. Le couple est en couple depuis deux ans et la femme prétend aimer et prendre beaucoup de soin pour son petit ami âgé.

Alors que l’homme est actuellement en bonne santé et mène une vie active, la femme a des inquiétudes quant au rôle de gardienne qu’elle devrait un jour assumer. Le couple ne veut pas d’enfants, et elle pense que dans une large mesure – le mariage pourrait fonctionner pendant une décennie ou deux.

La future mariée potentielle s’est rendue sur Reddit pour obtenir des réponses utiles sur ce qu’elle devrait faire. La femme, qui porte le nom d’utilisateur u/cinnamonpenguinss, a écrit sur Reddit : « Sa mère a la maladie d’Alzheimer ou la démence et est très fragile. Cela me porte à croire qu’il y aura un moment dans sa vie où il aura besoin de soins supplémentaires. Son père n’avait pas de problèmes de mémoire, mais il a eu un accident vasculaire cérébral. Il n’a pas d’enfants, donc je m’occuperais de lui à mesure qu’il grandit. À quoi cela ressemble-t-il de prendre soin d’un partenaire vieillissant, surtout si vous avez un emploi ou une carrière ? »

Elle a en outre ajouté que même si elle se sentait un peu étrange à l’idée de planifier un mariage avec lui, elle pensait qu'”une décennie ou deux de bonheur avec lui valait mieux que rien”. Elle voulait être sûre si elle était la bonne personne pour aimer et prendre soin de l’homme de 71 ans.

Les utilisateurs ont donné des réactions mitigées dans les commentaires. Alors que certains ont écrit que c’était une mauvaise idée d’épouser quelqu’un qui est beaucoup plus âgé qu’elle, d’autres l’ont encouragée et soutenue à aller de l’avant et à l’épouser.

