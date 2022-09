Une femme de 23 ans a tiré sur un YMCA abritant des mères célibataires alors que des témoins disent qu’un homme armé a fait exploser “quatre fois à travers la porte”

UNE FEMME a été abattue par un homme armé qui a fait exploser “quatre fois la porte” d’un YMCA abritant des mères célibataires, selon des témoins.

Les résidents de la maison de Bordars Road, Hanwell, Londres ont été “pétrifiés” lors de l’incident de 19 heures lundi.

Le YMCA qui abrite des mères célibataires Bordars Road, Hanwell, Londres Crédit : Google

Les flics disent qu’ils se sont précipités sur les lieux à la suite d’informations faisant état d’une décharge d’armes à feu.

Ils se sont rendus au London Ambulance Service et ont trouvé une femme de 23 ans blessée par balle.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital et son état ne met pas sa vie en danger – et aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Un résident du YMCA a déclaré que la victime avait été empêchée par les autorités de retourner à la résidence avec sa jeune fille.

Un autre affirme avoir entendu « quatre coups de feu » avant l’arrivée de la police armée.

Une femme a déclaré à MyLondon : “Mon amie est partie voir l’agitation et elle a vu des impacts de balles à travers la porte vitrée et elle a ouvert la porte de sortie et quelqu’un lui a dit de rentrer à l’intérieur (ce n’était pas un membre du personnel).

« Elle est rentrée à l’intérieur pendant 10 minutes, a appelé la police. Elle est ensuite retournée voir ce qui se passait et a vu une fille sur le dos, il y avait du sang sur le bureau et le sol et du sang sur elle.”

Un porte-parole du groupe YMCA St Paul a déclaré: «Le soir du lundi 26 septembre, un incident grave s’est produit au YMCA Hanwell, dans l’ouest de Londres. Nous sommes désolés d’annoncer que lors de cet incident, une résidente a subi une blessure grave qui a nécessité l’appel des services d’urgence.

«Le résident a été emmené pour être soigné à l’hôpital. En tant que YMCA, nous travaillons avec toutes les personnes concernées et soutenons la police dans son enquête. Nous sommes reconnaissants du soutien des services d’urgence qui ont réagi rapidement à l’incident.

Un porte-parole de Scotland Yard a déclaré: «La police a été appelée à Bordars Road, Hanwell à la suite d’informations faisant état d’une décharge d’armes à feu.

«Des agents se sont rendus au London Ambulance Service et ont trouvé une femme de 23 ans blessée par balle.

“Elle a été transportée à l’hôpital, son état ne met pas sa vie en danger.”

Toute personne ayant des informations doit appeler le 101 en donnant la référence 6219/26SEP.

Des informations peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, au 0800 555 111.